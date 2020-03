Kush është e “besuara” e Vangjush Dakos që do të marrë drejtimin e Bashkisë së Durrësit

Ju sugjerojme



Bashkia e qytetit të Durrësit, një nga më të mëdhatë e vendit, për disa kohë nuk do të drejtohet nga kryetari i deleguar Zhyljen Varfaj, i emëruar pas largimit të bujshëm të Kryebashkiakes Valbona Sako.

Zhuljen Varfaj do të largohet për disa kohë nga kryesimi i kësaj bashkie, për shkak të problemeve shëndetësore. Varfaj do të largohet jashtë vendit, drejt Gjermanisë, ku do ti nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale.









Për kryesimin e kësaj bashkie, pesë ditë më parë është emëruar si nënkryetare e Bashkisë Durrës, Emirjana Sako. E përfolur si njeri i besuar i ish-kreut të bashkisë Durrës, Vangjush Dako, ajo do të ketë të drejtën e firmës në mungesë të Varfaj.

Emirjana Sako mban dhe postin e drejtoreshës së Shërbimeve në këtë institucion.

