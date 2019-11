Kush është gazetarja e njohur që kërkon burg për Ramën dhe Obamën

Gazetarja e njohur e Fox News, Sara Carter i është rikthyer edhe njëherë çështjes së fotos 80 mijë dollarëshe të kryeministrit Edi Rama me ish-presidentin e SHBA, Barack Obama. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Carter ka ngritur pyetjen se përse nuk janë në burg Obama dhe Rama, njësoj si shtetasi amerikan i cili u dënua pasi financoi shumën me para nga burime të paligjshme.

“Skandali që demokratët nuk duan të flasë asnjë media për të. Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë, pagoi 80 mijë dollarë për të bërë një foto me Obamën, përmes një shtetasi amerikan që tani është në burg. Çfarë ndodhi me Obamën dhe Ramën? Përse nuk janë në burg”, ka shkruar ajo në profilin e saj në Twitter. Edhe këtë herë, Carter i ka bërë tag kryeministrit Edi Rama në postimin e saj në Twitter.

The Scandal Democrats Don’t Want Any Media to Talk About @ediramaal, Prime Minister of #Albania paid $80K for this pic to #Obama fundraising cmtt, via a US citizen who now is in jail.

Q: what happen to #Obama and #EdiRama? Why r they NOT in jail?https://t.co/APyjrMkYsR

