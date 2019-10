Kush është gazetarja e re e BBC që u nda nga jeta

Ju sugjerojme

Gazetarja e BBC, Hanna Yusuf është ndarë nga jeta në mënyrë të papritur në moshën 27-vjeçare. Familja e saj tha se ishin thellësisht të trishtuar dhe zemërthyer për vdekjen e Yusuf. Ndërkohë nuk bëhet ende i ditur shkaku i vdekjes. Hanna shkroi për website-n e BBC News. Ajo fliste gjashtë gjuhë, përfshirë gjuhën somaleze dhe arabe. Përpara se ti bashkohej BBC, gazetarja shkroi për mediat më prestigjioze përfshirë: “The Guardian”, “The Independent”, “Times”, “Muslim News”, “Pool and Grazia Magazine”.

Drejtori i BBC News Fran Unsworth tha se lajmet për humbjen e gazetares e kanë lënë stafin “me shumë dëshpërim”, duke shtuar: “Hanna Yusuf ishte një gazetare e re e talentuar, e cila u admirua gjerësisht në BBC dhe simpatitë tona më të mëdha shkojnë te familja e saj dhe shumë miq. Hanna do të na mungojë shumë.”

Kush është Hanna Yusuf?

Lindur në Somali në 1992, Yusuf u transferua në Mbretërinë e Bashkuar me familjen e saj pasi u rrit në Hollandë. Ajo studioi për frëngjisht dhe spanjisht në Universitetin Queen Mary, përpara se të regjistrohej në Universitetin e Londrës për të studiuar për një MA në gazetari si marrës i bursës Scott The Trust, i cili ofron mbështetje financiare për të rinjtë që duan të ndjek një karrierë në media.

Në vitin 2015, ajo bëri një video në lidhje me vendimin e saj për të veshur hixhabin (mbulesë), duke argumentuar se “kjo nuk ka të bëjë me shtypjen, apo detyrimin.” Pas përfundimit të studimeve për gazetari, ajo zgjodhi të ndalonte së mbajturi shaminë.

Në vitin 2017, ajo u shfaq në Good Morning Britania pasi Gjykata Europiane e Drejtësisë u dha punëdhënësve fuqinë për të ndaluar të gjitha simbolet politike, fetare dhe filozofike në punë, duke u thënë prezantuesve të TV Piers Morgan dhe Susannah Reid se vendimi që ai “do të ndikonte në mënyrë disproporcionale të grave myslimane“.

Yusuf atëherë filloi të punojë në BBC si studiuese, përpara se të transferohej në BBC News Channel dhe News në One dhe faqen e internetit. Para se të punonte për transmetuesin, ajo shkroi për botime duke përfshirë “The Times”, “The News” dhe “Grazia Magazine”.

Si e kujtojnë miqtë?

Shoku i saj i ngushtë dhe reporteri i BBC, Rianna Croxford i bëri haraç “gruas së saj të punës” në Twitter, duke shkruar: “Tani nuk ka fjalë për të përshkruar dhimbjen e humbjes së një miku më të mirë. Buzëqeshja dhe shpirti juaj i bukur. Zemra juaj e madhe. Një yll në rritje i cili nuk do të harrohet kurrë. Do të jesh gjithmonë e dashur dhe me ne“.

Korrespondenti kryesor ndërkombëtar i BBC-së Lyse Doucet tha: “U largove shumë shpejt nga kjo botë ku ti ishe kaq e ndritshme.”

Dhimbja i ka shuar zërin familjarëve…

Deklarata nga familja e saj, e cila nuk ka komentuar se si ajo vdiq, tha: “Ne me mirësi kërkojmë që privatësia jonë të respektohet në këtë kohë tragjike. Pajtohuni me humbjen tonë. Ne jemi mirënjohës për të gjithë ata që na kanë përkrahur me mirësi dhe dashuri.

Shumë do ta njohin Hannën për kontributet e saj të jashtëzakonshme në gazetari dhe për punën e saj në BBC. Ndërsa ne vajtojmë për humbjen, shpresojmë se trashëgimia e Hanna do të shërbejë si një frymëzim dhe fener ndriçues për kolegët e saj, për komunitetin dhe kujtesën e saj kuptimplotë. “-u shprehën familjarët.

