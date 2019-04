Kush është përgjegjës për grabitjen e Rinasit? Në hetim disa zyrtarë

Ju sugjerojme

Në një kohë kur siguria e aeroportit të Rinasit është thyer dy herë gjatë tre viteve të fundit, brenda pistës të së cilit janë grabitur miliona euro, para këto të bankave të nivelit të dytë të cilat i tansferojnë jashtë vendit, ende nuk ka një përgjegjësi konkrete se i kujt është faji për nivelin e dobët të sigurisë. Grabitja e fundit, ajo e mesditës së 9 prillit me protagonist Admir Muratajn, i cili mbeti i vrarë në rrethana të paqarta, duket se ka “tundur nga themelet” institucionet ligjzbatuese.

MAPO ka mësuar se Prokuroria për Krime të Rënda do të nisë marrjen e dëshmive për grabitjen e 9 prillit në Rinas, me qëllim gjetjen e përgjegjësive. Gjatë javës që vjen, mësohet se do të thirren për të dëshmuar drejtues të Aeroportit, ku do të japin shpjegime në lidhje me ngjarjen dhe masat e sigurisë. Në kuadër të hetimeve të kryera deri më tani, mësohet se grupi hetimor ka administruar dhe bërë këqyrjen e dokumentacionit dhe praktikës së ndjekur në Aeroportin e Rinasit atë ditë, por edhe të praktikës së zakonshme.

Prokuroria është duke kryer hetime paralele për ngjarjen, nga njëra anë, për zbardhjen e grabitjes, vrasjes së grabitësit Admir Murataj, si dhe për të parë nëse ka pasur shpërdorim detyre nga persona që kanë pasur përgjegjësinë të sigurojnë mbrojtjen e një prej hapësirave me rëndësi të veçantë.

Më herët, nisi një “luftë” përgjegjësie mes Policisë së Shtetit dhe kompanisë që ka për detyrë ruajtjen e Aeroportit. Sipas Policisë, sinjali për grabitjen është dhënë me vonesë nga ana e punonjësve të sigurisë, ndërsa kompania në një përgjigje publike u shpreh se sinjali është dhënë në kohë dhe se ata kanë kryer të gjitha veprimet e nevojshme.

Mes këtyre debateve, u vendos që në brendësi të Aeroportit të jenë edhe punonjës të Policisë dhe një masë e tillë është duke u aplikuar, pasi janë caktuar punonjës policie edhe në sallën e kamerave të sigurisë. Ndërkohë, jashtë ambienteve të Aeroportit kanë nisur patrullimet. Grabitja ka ndodhur gjatë pasdites së 9 prillit dhe autorëve u janë dashur vetëm 5 minuta për të kryer grabitjen më të madhe të ndodhur në Shqipëri. Edhe më herët, është kryer një grabitje në brendësi të Rinasit nga Aleks Pepa, i cili është shpallur në kërkim, por arrestimi i tij nuk është bërë i mundur.

Ndërkohë, grabitësi i vrarë në 9 prill, Admir Murataj, është konsideruar nga Prokuroria si organizator i 3 grabitjeve të blindave të bankave. Një pjesë e grupit të Muratajt është dënuar nga Gjykata për Krime të Rënda, ndërsa procesi ndaj tij ishte pezulluar për shkak të mungesës. Për grabitjen e 9 prillit dyshohet se Murataj ka pasur bashkëpunim me persona të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e grupit dhe nuk janë mundur të arrestohen më herët. Me anë të një furgoni me mbishkrimin “Hetimi tatimor”, Murataj me të paktën 3 persona të tjerë morën në momentin që po ngarkoheshin në avion 7 thasë me vlera monetare, të cilat arrijnë shumën e 5.7 milionë eurove.

