Kush është Santiago, ish-polici, mik i Ervis Martinajt

Për herë të parë emri Santiago u dëgjua pak ditë pas 4 tetorit 2018, ku brenda lokalit “Monopol” në ish-bllok u vra Fabjan Gaxha dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Eljo Hato. Santiago Malko ishte personi me kapele në kokë, që hynte bashkë me grupin e Martinajt brenda në lokal.

Policia e shpalli në kërkim dhe ai u vetdorëzua duke thënë se nuk kishte qëlluar me armë.

Santiago Malko rezulton të jetë mik i ngushtë dhe me Ervis Martinaj, biznesmenin e lojërave të fatit. Malko njihet në kartotekën kriminale të policisë si kontigjent kriminal, dhe i përfshirë në disa ngjarje në Tiranë.

Në foto Santiago Malko duke hyrë brenda lokalit Monopol në ish-bllok, 4 tetor 2018:

Santiago dyshohet se ka patur disa konflikte në Tiranë, si dhe merrej me gjobëvënie. Pikërisht hakëmarrja është pista kryesore e hetimeve.

Policia ka shpallur në kërkim një person me inicialet D.A, i dyshuar si autor i vrasjes. Autorët i kanë zënë pritë të riut, duke e qëlluar 10 herë. Policia ka sekuestruar disa pamje filmike në zonë, por dyshohet se pasi dogjën makinën, vraswësit kanë përdorur një automjet tjetër për tu larguar.

Deri më tani policia ka shoqëruar 8 persona, që mund të kenë dijeni për ngjarje. Sipas policisë kemi të bëjmë me një vrasje tipike mafioze.

