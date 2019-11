Kushtetuesja/ Rama: Meta ka humbur busullën, ne kemi partner SHBA-BE

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama e cilësoi Presidentin Ilir Meta si njeri që ka humbur busullën dhe që e mban institucionin e Presidencës si “tokë e zanun”.

Rama tha se për zgjedhjen e anëtareve të Gjykatës Kushtetuese kemi patur dakordësinë e plotë të partnerëve SHBA-së dhe BE-së.

“Jemi përballë si Kuvendi i Shqipërisë me njeriun që e ka humbur busullën dhe nga institucioni i Presidentit sulmon nga të katërta anët duke qenë ne këtu 100% në të njëjtën linjë me SHBA dhe BE. Është e lehtë të kuptohet se pse si çdo herë tjetër Ilir Meta nuk kupton dy aleatët e Shqipërisë duke na vënë të gjithëve në pozitë jo komode dhe të turpshme. Insinuon haptazi se këto përfaqësi të nderuara të shteteve, që janë qysh në ditën e parë të procesit të reformës në drejtësi promotore dhe mbështetëse të kësaj reforme, akuzohen si të korruptuara. Nuk ka më turp dhe pas kësaj nuk ka më nevojë të zgjatemi dhe të stërzgjatemi me arsyet që na sjellin këtu dhe drejtësinë e vendimmarrjeve tona”, tha Rama.









Prandaj, shtoi Kryeministri, “këtë herë unë nuk do të merrem me Ilir Metën, por me drejtësinë. Me drejtësinë që është ende në ardhje dhe që ende kërkon shumë vullnet, shumë durim dhe shumë mbështetje nga ana jonë”.