Kushtetuesja/ Manjani: Presidenti është kompetencë por edhe konfidencë

Ju sugjerojme

Intervista e ish-ministrit të Drejtësisë për MAPO-WEEKEND

Presidenti dhe mazhoranca janë përplasur fort për krijimin e Gjykatës Kushtetuese, si e parashikoni këtë debat, kush fiton e kush tërhiqet?

Për fat të keq përplasja President-Mazhorancë nuk është e re. Përgjatë gjithë kohës së veprimit të Kushtetutës së re, asnjëri President nuk ka qenë komod me mazhorancën e kohës dhe anasjelltas. Kjo situatë absurdi, ka bërë që në vite të kërkohet zgjidhja te ndryshimi i Kushtetutës për të kufizuar rolin e presidentit dhe mazhorancat e kanë bërë këtë gjë. Kjo e sotmja merr ngarkesa edhe personash e historish të thëna e të pathëna dhe i jep ngarkesë pak më të madhe kësaj përplasje. Për t’ju përgjigjur pyetjes kush tërhiqet e kush fiton, mendoj se tërheqja është pjesë e mençurisë dhe largpamësisë. Ndërsa të fituar nuk ka nga asnjëri krah. Përkundrazi, Shqipëria ka humbur shtetin duke forcuar pushtetin.









Mazhoranca ka nisur procedurat e shkarkimit të presidentit në Kuvend, a besoni se do të shkarkohet?

Sipas Kushtetutës në fuqi, Presidenti nuk shkarkohet nëse nuk ka një shkelje të rëndë apo të ketë kryer një krim. Po sipas Kushtetutës Presidenti nuk mban përgjegjësi për aktet që ai nxjerr. Mazhoranca, më saktë Edi Rama u zemërua me Presidentin, pra Ilir Metën pas zhdekretimit të datës së zgjedhjeve. Filluan një procedurë, kërkuan opinion në Venezia, nuk e morën siç mendonin, ndaj kjo çështje nuk ka më as substancë e as procedurë të rregullt. Për më tepër që presidentin e shkarkon Gjykata Kushtetuese në instancë të fundit, por kjo e fundit nuk ekziston. Ju më pyesni a besoj, unë po ju them se nuk më lejohet të besoj në ça thonë politikanët për njëri-tjetrin. Ata bëjnë çdo gjë. Të gjithë kanë arritur të nxjerrin shtetin nga shinat e Kushtetutës e të ligjit, ndaj tashmë janë në gjendje të bëjnë çdo gjë. Logjika është ajo që ju thashë, Kushtetuta.

Nga ana tjetër, Meta me anë të takimeve publike dhe me paralajmërimin e një turi takimesh nëpër rrethe po nis një aksion politik të mirëfilltë kundër qeverisë, si e shikoni këtë lëvizje të presidentit? Çfarë mund të sjellë ajo?

Shihni, detyra e Presidentit nuk është gjithmonë kompetencë, por mbi të gjitha është KONFIDENCË. Pa konfidencën e nevojshme Presidenti e ka shumë të vështirë të ushtrojë si duhet detyrën e publike. Ilir Meta, për shkak të përvojës së jashtëzakonshme që ka në bashkëpunim dhe përplasje me të dy krahët e politikës, duhet të ishte presidenti më me konfidencë. Si duket diku, disi ka humbur kjo gjë dhe mendoj se i takon atij ta gjejë mundësinë e paqtuesit dhe të dialoguesit. Si Kryetar i LSI ai ka nxitur gjithnjë dialogun dhe ia ka arritur. Nuk e kuptoj sot president, në rolin e duhur pikërisht këtë gjë nuk e bën?! Jam i bindur se po të dalë në popull siç premton ta bëjë, do ta gjejë pikërisht këtë aftësi të tij që disi e ka humbur.

Debati mes palëve ka përfshirë dhe trupin diplomatik në vend. Sa e drejtë duket zgjidhja e ofruar nga ambasada amerikane për t’i zgjidhur debatet ligjore për Kushtetuesen në Komisionin e Venecias? Po sulmet e kreut të shtetit ndaj ambasadorëve si i shikoni?

Trupi diplomatik duhet marrë ashtu siç është dhe brenda rolit që ata kanë këtu. Të gjithë pa përjashtim, nuk shërbejnë këtu as si negociatorë, as si arbitra e as si shtetarë. Ata janë zyrtarë të shteteve apo misioneve nga vijnë dhe përfaqësojnë interesat e tyre, jo detyrimisht tonat. Kur mendoj se shumë prej tyre bëhen bisha nëpër tendera për të lobuar për kompani të shteteve të tyre, nuk kam se si të mendoj se ata janë këtu për hallet tona. Çështja është se disa prej tyre kanë marrë autorësi ose pronësi mbi çështje tonat tërësisht të brendshme. Jua kemi dhënë vetë në fakt, por për sa kohë që ata flasin e reagojnë për këto çështje pa dyshim meritojnë edhe të kritikohen, njësoj siç kritikojmë ne njëri-tjetrin. Dhe s’e kemi me ata, por me rreshtimin që bëjnë në çështje të caktuara. Bie fjala nëse atyre iu duket normale lënia e vendit pa gjykata, sigurisht do kritikohen e madje ashpër. Si mund të ngelet vendi pa gjykata?! Ku është parë e dëgjuar kjo gjë? Nuk ka përse të kemi asnjë kompleks, sepse ata nuk janë as të dërguarit e Zotit e as dishepujt e të dërguarit të Zotit në tokë. Janë njerëz të gabueshëm si ne, ndaj kritikat janë të merituara sa herë ata japin opinione e direktiva. Fundi i historisë është se punët tona duhet t’i zgjidhim vetë, jo të huajt.

LEXO EDHE:

Etiketa: Edi Rama