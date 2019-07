Kushtetuesja, në gusht emrat e kandidatëve te Presidenti e Parlamenti

Ju sugjerojme

Kandidatët që pritet të plotësojnë trupën e boshatisur të Gjykatës Kushtetuese e kanë kaluar Vettingun. Pas mbylljes se ketij procesi, emrat përkatës do t’i dërgohen në fillim të muajit gusht presidentit dhe parlamentit. Një gjë e tillë u bë e ditur nga kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani.

“Pasnesër Këshilli do të marrë në shqyrtim 14 nga kandidatët, për të lejuar apo ndaluar kandidimin e tyre dhe në ditët në vijim, që sigurisht do të jenë shumë shpejt, ndoshta brenda javës apo në fillim të javës tjetër, edhe pjesën tjetër të kandidatëve. Mbas këtyre vendimeve Këshilli do të kalojë në fazën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve, e cila edhe sipas ligjit është e detyrueshme të përfundojë në një afat maksimal 10-ditor.

Kushtetuta dhe ligji parashikojnë që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të kryejë procesin e verifikimit dhe vlerësimit dhe organet e emërtesës që në këtë rast do të jenë Presidenti i Republikës dhe Kuvendi kanë një afat maksimal 30 ditor, nga dita që dokumentacioni përkatës mbërrin nga KED. Pra mund të prezumohet që nëse ne në fillim të gushtit përcjellim renditjet përkatëse te Presidenti i Republikës dhe Kuvendi, ata duhet që brenda një muaji të përfundojnë procedurën e tyre”.

