Kuvendi miraton ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e Metës

Kuvendi ka miratuar me 101 vota pro, 6 kundër dhe 3 abstenim, ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta. Shumica e të ashtuquajturës “opozita e re” me deputetë të listës nga PD dhe LSI, kanë bashkuar votat me mazhorancën socialiste. Përbërja e komisionit do të jetë pesë deputetë nga mazhoranca dhe 4 nga “opozita e re”. Hetimi parlamentar për kreun e shtetit do të zgjasë tre muaj dhe në përfundim të hetimeve Kuvendi do miratojë raportin përfundimtar. Por pavarësisht konkluzioneve të komisionit hetimor dhe vendimit të Kuvendit, është Gjykata Kushtetuese ajo që vendos përfundimisht shkarkimin ose jo të Presidentit.

Ngritja e komisionit hetimor parlamentar u bë me kërkesë të 55 deputetëve socialistë. Nisma erdhi pas kreu i shtetit zhdekretoi 30 qershorin si datë për zgjedhjet vendore për shkak të krizës politike që kishte përfshirë vendin. Meta dekretoi 13 tetorin si datë për këto zgjedhje, por mazhoranca nuk u tërhoq dhe shkoi në votime sipas dekretit të mëparshëm, në 30 qershor pa opozitën.

Më herët Kuvendi votoi me 102 vota pro, 7 kundër dhe 2 abstenim edhe raportin e komisionit të ligjeve i cili i kërkoi Parlamentit nisjen e procedurës së shkarkimit të kreut të shtetit me arsyetimin se ka konsumuar shkelje të rënda Kushtetuese.

Komisioni Hetimor përbëhet nga:

1-Ulsi Manja, kryetar

2-Vasilika Hysi, anëtar

3- Klotilda Ferhati, anëtar

4-Bashkim Fino, anëtar

5-Alket Hyseni, anëtar

Nga opozita parlamentare:

1- Alban Zeneli

2- Halit Valteri

3- Adriak Alimadhi

Nga deputetët jashtë grupeve parlamentare:

1-Krenar Rryçi

Etiketa: Edi Rama