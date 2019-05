Ju sugjerojme

Ky padyshim është aksidenti më i pazakontë që mund të keni parë. Kjo për shkak të mënyrë sesi makina përfundoi në pozicion vertikal ngjitur me shtyllën elektrike. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e së shtunës në Brick Township, New Jersey. Një numër i madh zjarrfikësish ndërhynë për të ulur automjetin në mënyrë të sigurt. Për fat të mirë shoferi përfundoi vetëm me disa lëndime.

Etiketa: aksident i pazakonte