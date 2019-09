Ju sugjerojme

Revista e famshme “Forbes” ka publikuar së fundmi listën vjetore të 20 Yjeve të Hip-Hop-it që paguhen më shumë në botë. Nga të dhënat e revistës, Kanye West ka kaluar Jay-Z dhe është ngjitur në vend të parë.

West kryeson listën me një fitim vjetor prej 150 milionë $. Në vendin e dytë është Jay-Z me 81 milionë dollarë dhe i treti është Drake me 75 milion dollarë.



Etiketa: Kanye West