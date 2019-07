Përplas për vdekje 63-vjeçarin me biçikletë, zhduket shoferi

Ju sugjerojme

Një aksident me vdekje u shënua në orët e vona të së martës në fshatin Vajkan të Fierit. Viktima është Shpëtim Isufi i cili po udhëtonte me biçikletë. Ai është goditur nga një automjet që ecte me shpejtësi.

Përplasja ka qenë shumë e fortë ku për pasojë Shpëtim Isufi ka ndërruar jetë, ndërsa drejtuesi i mjetit është larguar nga vendi i ngjarjes.

Informacion paraprak i policisë:

Sot rreth orës 21:35, në aksin rrugor Lushnje –Fier, në vendin e quajtur “Vajkan” një mjet i paidentifikuar ka goditur shtetasin Sh.I, 63 vjeç, banues në Fier, i cili po udhëtonte me biçikletë.

Drejtuesi i mjetit pas aksidentit është larguar nga vendngjarja.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e mjetit dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.