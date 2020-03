Lajm i mirë/ Sulmuesi shqiptar mposht koronavirusin

Ju sugjerojme



I vetmi futbollist shqiptar pozitiv me COVID-19 ia ka dalë ta fitojë betejën dhe FFK e ka njoftuar diçka të tillë. Sulmuesi i Kosovës U21 ka bërë edhe testin e dytë për Coronavirusin dhe ka dalë negativ.





“Futbollisti i Hannoverit dhe i Kombëtares së Kosovës U21, Valdrin Mustafa është shëruar nga Coronavirusi Covid-19. Ka qenë vet futbollisti i cili gjatë ditës së sotme ia ka konfirmuar presidentit të FFK-së, Agim Ademi, se testi i dytë për Coronavirus i ka dalë negativ.









Ai me këtë rast në emrin e tij dhe të familjes e ka falënderuar presidentin Ademi dhe FFK-në për interesimin e treguar dhe është shprehur mirënjohës, duke premtuar se do të rikthehet fuqishëm në fushën e gjelbër dhe çdo herë do të jetë i gatshëm për të dhënë maksimumin për Kosovën.

Federata e Futbollit e Kosovës i dëshiron Valdrinit aktivizim sa më të shpejtë në futboll dhe suksese në klubin e tij Hannover dhe në Kombëtaren U21”, shkruhet në njoftimin e FFK.

