“Lajme të mira në punë”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ky është horoskopi për ditën e shtunë 1 shkurt 2020 për ju. Njihuni me parashikimin, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Dashuria: Në këtë ditë ju mund të ndjeni disa ankthe dhe të përjetoni momente stresi në jetën tuaj private. Sidomos në mëngjes, humori juaj do të komplikojë gjërat me partnerin tuaj. Beqarët do të duhet të kërkojnë alternativa të reja për të gjetur një partner.

Puna: Do të keni shumë punë për të bërë sot, aq sa do të rrëmbejë pak nga koha juaj e lirë.

Demi

Dashuria: Do të përjetoni një ditë me ulje-ngritje, me maja tensioni në mëngjes. Gjërat do të përmirësohen pasdite, kur të gjeni se keni shkuar shumë larg. Zemrat e vetmuara sot do të jenë në gjendje të jetojnë aventurat e tyre në një mënyrë të pakujdesshme.

Puna: Angazhimet për punë sot do të zgjasin shumë, veçanërisht nëse mbani pozicione përgjegjësie.

Binjakët

Dashuria: Sot diskutimet nuk do të dështojnë, ju do të luftoni edhe me partnerin tuaj për gjëra të parëndësishme, por për fat të mirë në mbrëmje çdo keqkuptim do të zhduket. Beqarët do takojnë njerëz të rinj me të cilët mund të bëjnë një miqësi të mirë.

Puna: Do të keni disa dyshime për zgjedhjet profesionale të bëra në periudhën e fundit, por gjithçka do të shkojë mirë.

Gaforrja

Dashuria: Fatkeqësisht nuk është një periudhë e mirë për sferën sentimentale, sot ato dyshime që nuk janë zgjidhur ende me partnerin do të rishfaqen. Dëshira për të kuptuar atë që dëshironi do t’ju bëjë të diskutoni. Beqarët do të jenë në gjendje të marrin një deklaratë nga një person i njohur kohët e fundit.

Puna: Fillimi i ditës ka të bëjë me punën, por do të duhet të bëni një lëvizje për të përfunduar negociatat në favorin tuaj.

Luani

Dashuria: Do të jetë një ditë revolucionare për dashurinë, në mbrëmje do të ketë surpriza të këndshme nga partneri. Në funksion të planeve të martesës ose të bashkëjetesës. Dita do jetë intensive edhe për beqarët, do të ketë takime dhe njohje shumë interesante!

Puna: Koha ideale për të hedhur themelet për projektet e ardhshme, veçanërisht ato profesionale. Me Marsin në favor gjithçka do të jetë e lehtë.

Virgjëresha

Dashuria: Një ditë e mirë për dashurinë, edhe nëse mosmarrëveshjet mund të lindin me të dashurin tuaj. Përballë Venusit nuk do ketë lehtësime në komunikim, por në mbrëmje do të përmirësohet. Ditë pasioni për beqarët, do të ketë ngjarje për t’u mbajtur mend.

Puna: Dita sjell perspektivë të shkëlqyeshme të fitimeve, do të jeni të pa mundur në frontin e punës.

Peshorja

Dashuria: Diçka në dashuri mund të mos shkojë ashtu siç dëshironi, por mos u mërzisni, gjërat do të përmirësohen. Zemrat e vetmuara do të kenë mundësinë të vazhdojnë një njohje dhe të hapin zemrën ndaj ndjenjave të reja, të cilat do të jenë më intensive nga sa pritej.

Puna: Sot nuk do të mungojë kënaqësia, do të vendosni vendosmërisht stimulim të situatave të reja në të cilat do të keni mundësi të fitoni.

Akrepi

Dashuria: Sot mund të mbështeteni tek mbështetja e Venusit, planeti i dashurisë do t’ju dhurojë shumë emocione, pavarësisht nëse jeni beqar apo çift. Emocionet dhe impulset do të përplasen në çifte, me kënaqësinë e madhe të partnerit i cili do të jetë i lumtur të marrë përkëdhelje dhe butësi.

Puna: Në punë do të keni Mërkurin e pafavorshëm që rrezikon të krijoni vonesa dhe ngjarje të papritura, duke shkaktuar keqkuptime me kolegët.

Shigjetari

Dashuria: Dita fillon mirë në frontin sentimental, por në mbrëmje do të ketë disa tensione me partnerin. Përfitoni nga mundësitë e mira për t’i kushtuar ca kohë marrëdhënies tuaj. Marsi u jep shumë energji edhe beqarëve.

Puna: Lajmet e mira mund të vijnë në vendin e punës, pozicionet e planetëve janë mjaft të favorshme.

Bricjapi

Dashuria: Në sferën sentimentale Venusi forcon tregimet e datuara dhe i jep beqare shumë takime të destinuara për të zgjatur. Partneriteti do të jetë në krye dhe mund të ketë projekte interesante për një të ardhme për të dyja palët, si çiftet dhe beqarët. Guxoni nëse me të vërtetë ju pëlqen dikush.

Puna: Nëse keni hyrë në një rrugë të re karriere, ju keni të gjitha kartat për të arritur qëllimet tuaja.

Ujori

Dashuria: Do të jeni gati të jetoni plotësisht ndjenjat tuaja, yjet njoftojnë një ditë plot pasion. Beqarët do jenë në gjendje të bëjnë shumë pushtime dhe çiftet do të jenë në gjendje të forcojnë dashurinë e tyre. Do të ketë surpriza të mrekullueshme për të gjithë.

Puna: Sot mund të merrni një përgjigje të rëndësishme ose të keni një takim që mund të ndryshojë fatin tuaj profesional.

Peshqit

Dashuria: Venusi në shenjë ju bën interesante dhe joshëse, kështu që do të keni shumë mundësi për të bërë një thyerje në zemrën e dikujt. Nëse jeni zemër e vetmuar dhe keni pasur pushime ose kriza sentimentale sot, mund të filloni përsëri të dashuroheni.

Puna: Sot mund të ketë mosmarrëveshje në punë, por asgjë të rëndësishme, gjithçka do të jetë nën kontroll dhe do të përfitoni kënaqësi.

Etiketa: fat