E rëndë në Tiranë/ 22-vjeçari përdhunon vajzën e mitur

Një 22-vjeçar është arrestuar në Tiranë, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale jashtë dëshirës se saj, me një vajzë të mitur. I riu me orgjinë nga Kukësi, dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me forcë me vajzën e mitur, në zonën e Kamzës.

Arrestimi ka ardhur pas denoncimit të bërë nga e mitura bashkë me prindërit në polici. Fillimisht vajza ka folur me prindërit, të cilët e kanë referuar çështjen në polici.









Njoftimi

Specialistët për hetimin e krimit në Komisariatin nr 5, kanë kryer arrestimin në flagrance të shtetasit , A.D, 22 vjeç, banues ne fshatin Resk, Kukës, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale jashtë dëshirës se saj, me një shtetase të mitur. Materialet i kaluan për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”

Etiketa: 22-vjeçari përdhunon vajzën e mitur në Tiranë