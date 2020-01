Aksident tragjik në Tiranë, dy të vdekur

Ju sugjerojme

Dy persona kanë humbur jetën në një aksident tek zona e ”Xhamllikut” në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur në rrugën ‘Xhanfize Keko’. Identiteti i viktimave ende nuk bëhet me dije, ndërsa policia ka publikuar vetëm inicialet.

Grupi Hetimor ndodhet në vendngjarje për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidenti tragjik ditën e dytë të 2020-ës.









Njoftimi i policisë

Tiranë/ Informacion Paraprak

Rreth orës 15:15 në rrugën “Xhanfize Keko” automjeti me drejtues E. L, është përplasur me automjetin me drejtues E. M.

Si pasojë e përplasjes janë përshirë në aksident dhe dy këmbësor të cilët kanë ndërruar jetë në vendngjarje.

Dy drejtuesët e automjeteve E. L dhe E. M janë shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme hetimore.

Policia rrugore ndodhet në vendngjarje, ku po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e dy shtetasve që ndërruan jete.

