Lajmi i fundit/ Aksidenti fatal në Memaliaj, viktimat 2 mësues

Një aksident me pasojë vdekjen e dy personave ka ndodhur këtë mesditë në aksin Memaliaj-Krëhës. Burime nga policia, bëjnë me dije se aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Mogila, 2 km larg qytetit të Memaliajt. Viktimat mësohet se janë dy mësues. Sipas informacioneve paraprake, të dy udhëtonin me një makinë që ka dalë nga rruga.

Njoftimi i policisë:

Memaliaj/ Informacion paraprak.









Në rrugën nacionale Memaliaj-Krahës, në vendin e quajtur “Mogila”, një automjet tip Benz ka dale nga rruga dhe është përmbysur.

Si pasojë kanë humbur jetën drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri që ndodhej në mjet.

Në vendngjarje shkoi grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

