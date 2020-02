Albin Kurti anulon takimin me Erion Veliajn

Ju sugjerojme

Albin Kurti ishte sot në vizitën e tij të parë si kryeministër i Kosovës në Tiranë. Ai është pritur me ceremoni nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dhe më pas ka zhvilluar një takim në presidencë me kryetarin e shtetit Ilir Meta. Takimi ka vijuar në selinë blu me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha.

Sipas agjendës së publikuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte të parashikuar edhe një takim me kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Por një lëvizje e papritur e Albin Kurtit ka bërë që ky takim të mos zhvillohet.









Kurti ka anulluar takimin me kryebashkiakun Veliaj.

Sipas burimeve nga Protokolli i kryeministrit të Kosovës, Kurti e ka anuluar me arsyetimin se për shkak të angazhimeve që do të këtë në Kosovë nuk mund të zhvillojë takimin e paracaktuar me Veliajn. Abcnews

