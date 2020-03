Boris Johnson del pozitiv me koronavirus: Do vazhdoj të drejtoj qeverinë

Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson, del pozitiv me koronavirus. Mediat në Britaninë e Madhe shkruajnë se Boris Johnson, ka rezultuar pozitiv dhe ende nuk dihet se kush e ka infektuar.

Kryeministri i Britanisë së Madhe e ka konfirmuar vet infektimin me COVID-19, nëpërmjet një postimi në Twitter.

“Gjatë 24 orëve të fundit unë kam patur simptoma të buta dhe jam testuar pozitiv me koronavirus. Tani jam izoluar, por do të vazhdoj të drejtoj qeverinë përmes video-konferencës ndërsa luftojmë kundër këtij virusi. Së bashku do ta mposhtim këtë”, – tha Johnson në Twitter.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020