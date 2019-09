Lajmi i Fundit/ Bulqizë, plagosje me armë zjarri

Ju sugjerojme

Një tjetër ngjarje e rëndë në Bulqizë, pas vrasjes me thikë të pak ditëve më parë. Në orët e para të mëngjesit një plagosje me armë zjarri ka ndodhur në ambientet e një lokali. 41-vjeçari me inicialet V.A është qëlluar me pistoletë nga një i njohuri i tij.

Policia ka shpallur në kërkim autorin dhe bashkëpuntorin e tij. Autori është 30-vjeçari I.D, person me precedent të mëparshëm kriminal, thotë policia.

Të shtënat me armë janë dëgjuar në orën 02:40 minuta dhe i plagosuri bashkë me autorin, ishin duke konsumuar alkol në një lokal. Dyshohet se mes tyre ka patur një konflikt. 41-vjeçari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i Policisë:

Zbardhet ngjarja e ndodhur gjatë natës ku mbeti i plagosur me armë zjarri një shtetas

Identifikohet dhe shpallet në kërkim nga Policia, 31 vjeçari me precedent kriminal, autori kryesor i ngjarjes, si dhe bashkëpunëtori i tij.

Rreth orës 02.40 në ambjentet e një lokali në qytetin e Bulqizës, gjatë një konflikti të çastit është plagosur me armë zjarri shtetasi V.A, 41 vjeç, banues në Bulqizë, i cili ndodhet në spital aktualisht jashtë rrezikut për jetën.

Nga veprimet hetimore të kryera nga ekspert të Policisë ka rezultuar se autori i kësaj ngjarje është shtetasi I.D, 31 vjeç, banues në Bulqizë (person me precedent kriminal), i cili është larguar nga vendngjarja së bashku me shtetasin D.S. 24 vjeç.

Policia e Bulqizës në bashkëpunim me Specialistët për Hetimin e Krimit në DVP Dibër, po krehin zonën për kapjen e autorëve të kësaj ngjarje.

Vijon puna nga grupi hetimor, për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje .

Etiketa: Plagosje me arme ne Bulqize