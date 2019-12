Ervin Salianji dënohet me 1 vit burg, nuk konvertohet në shërbim prove

Ju sugjerojme

Ervin Salianji dënohet me 1 vit burg nga Gjykata e Tiranës për çështjen “Babale”. Ish deputetit të PD-së Ervin Salianji, nuk i është konvertuar dënimi në shërbim prove. Sipas vendimi të gjykatës, Salianji do të qëndrojë në një burg të sigurisë së zakonshme.

Ndërkohë Albert Veliu është dënuar me 3.5 vite burg dhe Fredi Alizoti me 2 vite. Gazetari Jetmir Olldashi është dënuar me 6 muaj burg, i cili i është konvertuar në shërbim prove.









“Ervin Salianji është dënuar me 1 vi buirg nga anëtari i bandës së Lushnjes, gjyqtari Artan Gjermeni. Sot është bërë bashkë banda e Lushnjes me Bandën e Agron Xhafajt”, – u shpreh Sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi.

Por që Ervin Salianji të arrestohet duhet vendimi i Gjykatës së Apelit.

“Një vendimarrje e parashkruar. Dihej që do merrej një vendim i tillë. E pabazuar në prova dhe fakte, por vetëm në ambicien politike të kryeministrit dhe gjyqtarit Artan Gjermeni. Ky vendim i shërben vetëm karrierës së gjyqtarit Artan Gjermeni. Gjyqtari i ka bërë një shërbim jo vetëm Partisë Socialiste, por edhe bandave“, – u shpreh ish-deputeti Ervin Salianji pasi doli nga gjykata.

Gjykata konstatoi që të akuzuarit duhet të dënohen për veprat penale që akuzohen, kryesisht kallëzim i rremë. Rrethanë lehtësuese përfitoi Fredi Alizoti si bashkëpunëtor i drejtësisë, pasi është paraqitur vetë dhe ka treguar ngjarjen.

