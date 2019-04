Rikthehen grabitjet e blindave të bankave në Rinas, një të vrarë

Ju sugjerojme

Rikthehen grabitjet e makinave të bankave në rrugën e Rinasit. Një makinë e transportimit të vlerave monetare është grabitur mesditën e sotme. Ngjarja ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Mësohet se shuma e parave të grabitura është mbi 1 mln euro.

Autorët kanë qenë të maskuar, të veshur me uniformë ushtarake dhe të pajisur me armë zjarri kallashnikov. Ata kanë përdorur një makinë që dyshohet e vjedhur me të cilën janë larguar. Burime për MAPO thanë se automjeti i autorëve, pa targa, kishte mbishkrime ku shkruhej “Hetimi Tatimor”. Pasi kanë ndaluar blindin nën kërcënimin e armëve, ata kanë marrë thasët me para, të cilat do të transportoheshin jashtë vendit.

Në vendin e ngjarjes janë dëgjuar edhe të shtëna me armë zjarri. Paraprakisht raportet se një person ndodhet i shtrirë në rrugë dhe besohet se ka humbur jetën gjatë grabitjes së furgonit.

Gazeta MAPO mëson se kanë qenë 4 persona që kryenin grabitjen. Makina që transportonte paratë dyshohet se është vëzhguar që nga Tirana. Mendohet se kanë qenë edhe 2 makina të tjera që kanë ndihmuar për të kryer grabitjen.

Autorët janë larguar drejt Rinasit dhe mendohet se kanë ikur në Fushë-Krujë. Dyshohet se ata janë pjesë e një grupi kriminal të cilët kanë kryer më parë grabitje e vepra të tjera të rënda penale. Policia ka bllokuar Rrugën e Rinasit si dhe është kërkuar edhe ndihma e helikopterit të Policisë, për të rënë në gjurmët e grabitësve.

