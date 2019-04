Lajmi i fundit/ Haradinaj dhe Thaçi do të takohen me Vuçiç

Ju sugjerojme

Pas vendosjes së taksës 100% nga Kosova për mallrat serbe, reagimet e Serbisë kanë qenë të shpeshta dhe të ashpra, po ashtu edhe nga ndërkombëtarët. Megjithatë kryeministri Haradinaj nuk ka bërë asnjë hap pas, duke e lënë në fuqi vendimin. Mesa duket ka ardhur shkëndija e parë e bisedimeve për negociatat në lidhje me pezullimin e taksës. Mësohet se Haradinaj dhe Thaçi do të takohen me Vuçiç në 29 prill në Berlin. Planifikimi i takimit më datë 29 prill është bërë me ftesë të Gjermanisë e Francës. Në takim do të jetë edhe kryeministrja serbe Ana Brnabiç.

Etiketa: 29 prill