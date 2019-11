Lëshohet urdhër-arresti ndaj Agim Kajmakut, policia: Është arratisur

Ju sugjerojme

Ndaj Agim Kajmakut është lëshur një urdhër-arresti. Gazeta Mapo mëson nga burime zyrtare se Kajmaku është kërkim, pasi prokuroria ka ngritur disa akuza ndaj tij.

Gazeta Mapo tentoi të kontaktojë në telefon me Agim Kajmakun, por rezulton se ai ka fikur telefonin. Ditët e fundit ai mendohet se nuk ka qënë në Tiranë dhe janë ngritur dyshime për arratisjen e tij.









Urdhër-arresti është firmosur nga prokurori Kolë Hysenaj. “Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, ka shpallur ne kekrim me mase sigurimi “arrest me burg”, ne lidhje me hetimin qe po zhvillohet ne ngarkim te shtetasit Agim Kajmaku, i dyshuar per kryerjen e veprave penale, te “Shperdorimit te detyres”, “‘Falsifikimi i formulareve” dhe ushtirmi i funksioneve pas dhenies fund te detyres”, parashikuar nga nenet 248, 190 dhe 249 te Kodit Penal. Kjo mase sigurimi është dërguar per ekzekutim ne polici”, thuhet në njoftim e prokurorisë.

Policia ka ushtruar kontroll në banesën e Agim Kajmakut, por ai nuk është gjendur.

Ish-kryebashkiaku i Vorës u akuzua nga Partia Demokratike se kishte fshehur në formularin e Dekriminalizimit një dënim në Greqi, për falsifikim monedhash. Fillimisht Kajmaku i mohoi akuzat, por PD publikoi dokumentet e Gjykatës së Janinës, ku Agim Kajmaku ishte dënuar me emrin Jorgo Toto.

Pas akuzave të PD-së, prokuroria i kërkoi KQ-së heqjen e mandatit për Agim Kajmakun. KQZ e shkarkoi nga detyra dhe prej asaj dite Agim Kajmaku ka qëndruar i fshehur.

Urdhër-arresti ndaj kajmakut është firmosur në datën 8 nëntor dhe dyshohet se ai është informuar, prandaj ka vendosur të arratiset.

