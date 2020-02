Meta i kërkoi dorëheqjen, reagon Etilda Gjonaj: Zotëria ka në dorë vetëm të tijën

Ju sugjerojme



Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj, ka reaguar pas akuzave të Presidentit Meta dhe kërkesës për dorëheqje. Gjonaj e quan një marrëzi kallizmin në SPAK nga Presidenti. Sa i përket dorëheqjes, Etilda Gjonaj iu përgjigj Metës, duke thënë: Sa për dorëheqjen zotëria ka në dorë vetëm të tijën dhe të askujt tjetër.

“E përshëndes Presidentin që pas disa shfaqjesh publike pa ekuilibër etik, ka zgjedhur t’i drejtohet SPAK me një kallzim penal për mua; një marrëzi e radhës po të paktën në rrugë institucionale, madje drejt një institucioni të dalë nga Reforma që ai lufton pa fre! Jam e gatshme t’i përgjigjem ligjërisht, me të gjithë përgjegjësinë po edhe me krenarinë që i përkas Frontit të Reformës në Drejtësi, denigruesit botërisht të njohur të kësaj reforme jetike! Sa për dorëheqjen zotëria ka në dorë vetëm të tijën dhe të askujt tjetër”, shkruan Gjonaj në rrjetet sociale.









