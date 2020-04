Preket nga koronavirusi mjeku i njohur Roland Xhaxho, shtrohet te Infektivi

Ju sugjerojme



Mjeku i njohur reanimator, Roland Xhaxho ka rezultuar pozitiv me koronavirus, pas dy testimieve të kryera. Lajmi bëhet i ditur nga ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu. Mësohet se Xhaxho është shtruar sot në spitalin Infektiv ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Mbetet e paqartë si është infektuar mjeku i njohur.





Postimi i Tritan Shehut

I dashur Landi te urojme sherim te shpejte! Kolegu, miku i ngushte, reanimatori i talentuar, novator i vecante e pedagogu njerezor Prof. Roland Xhaxho, eshte shtruar sot ne repartin infektiv i prekur nga ky virus.









Mbasi ka qene gjate gjithe kesaj periudhe person kryesor ne pershtatjen e sherbimeve te reanimacionit per perballjen me kete epidemi, sic duket do t’i duhet te “pushoje” disa dite, tashme si pacient i perkoheshem.

Megjithese jam i bindur se dhe nga dhoma apo shtrati i spitalit do te vazhdoje te jape kontributin e tij te cmuar me dijet, energjite e optimizmin e perhershem. Sherim te shpejte aty midis kolegesh.

