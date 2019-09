Tronditet sërish Vlora, plagoset një person, u godit me kaçavidë

Ju sugjerojme

Vlora nuk gjen qetësi nga ngjarjet kriminale. Pas atentatit me armë ndaj një ish-mësuesi, një person është plagosur ditën e sotme tek “Stacioni i Trenit” në Vlorë.

Një person është goditur me kaçavidë. Gazeta Mapo mëson se dy shoferë taksie janë konfliktuar me njëri-tjetrin për vendin e qëndrimit. Njëri prej tyre ka nxjerrë kaçavidën dhe ka goditur shokun 44-vjeç.

“Rreth orës 14:00, në lagjen “24 Maji” pranë stacionit të trenit, dyshohet se janë përfshirë në konflikt dy shtetas të cilët punojnë me taxi. Si pasojë e konfliktit është dëmtuar dyshohet me kaçavidë shtetasi K.B., 44 vjeç, banues në Vlorë, i cili po merr ndihmë mjekësore në Spitalin e Vlorës, jashtë rrezikut për jetën. Policia e ka identifikuar autorin dhe po punon për kapjen e tij. Grupi hetimorë po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të ngjarjes“, – thotë policia.

Etiketa: Plagosje me thike ne Vlore