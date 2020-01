Lajmi i fundit/ Vijon paniku, dy shpërthime të fuqishme në Bagdad (VIDEO)

Dy shpërthime të fuqishme kanë ndodhur para pak minutave në Bagdad të Irakut, ku menjëherë janë lëshuar sirenat që paralajmërojnë për rrezik, raporton Reuters duke u bazuar në dëshmitarë okularë.

Arsyet e shpërthimeve ende janë të panjohura, por besohet se bëhet fjalë për dy raketa, ndërkaq sot në orët e para të mëngjesit dhjetëra raketa balistike janë hedhur mbi dy baza ushtarake në Irak, në të cilat gjendeshin ushtarët amerikanë.

Për këto sulme përgjegjësinë e ka marrë Garda Revolucionare e Iranit, duke bërë të ditur se sulmet ishin hakmarrje për vrasjen e komandantit të njësisë elitare iraniane Quds, Qassem Soleimani.

Një video amatore e publikuar më poshtë dëgjohen sirenat pas shpërthimeve të fuqishme.

Two rockets have been fired into the Green Zone in Baghdad, Iraq causing sirens to go off at the US Embassy.

Our Middle East Correspondent @Stone_SkyNews says there is no suggestion that they are from Iran.

BREAKING: Rocket fire into Baghdad's Green Zone

