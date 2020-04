Lamtumirë Kampion i madh…

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Nga Adriatik Dosti





Bote e cmendur dhe kohe dhimbjesh pa fund ! Nje tjeter largim shokues nga kjo jete i nje tjeter njeriu te dashur , te respektuar e me plot kontribute per shoqerine e vendin e tij…









Pas ditesh te tera ne lufte me coronavirusin bastard sot ka humbur jeten ne moshen 61 vjecare nje emer i nderuar e shume i respektuar i komunitetit sportiv shqiptar…Skender Kurti…

E pabesueshme vertet por po kaq edhe tronditese mik i shtrenjte, i mire e shume i hershem Ner Kurti…

Si mund te humbasesh ti qe kurre nuk e njohe humbjen, qe kurre s’bere asnje hap mbrapa ne jeten tende…ti qe ne ring ishe nje Luan i vertete dhe mposhte cdo lloj kundershtari qe te doli perpara…ti qe sportisteve te tu me pas u mesove vec rrugen drejt fitores …ju mesove te mos dorezoheshin kurre !

Si mund te te marre ty vdekja kesisoj Ner Kurti…ty sportistin e trajnerin kampion qe ne ato kohe te veshtira te pas 90…ngrite me thonj sportin e veshtire por burreror te boksit burgosur per dekada me radhe prej atij regjimi brutal e antinjerezor dhe u ngjite ne Ring aq dinjitoz sic dine te ngjiten vetem Burrat e Gladiatoret qe njohin e pranojne gjithcka …pervec humbjes…

Si mund te ikesh prej kesaj bote ti keshtu o miku iom i mire e shume i hershem… i pa percjelle prej morise se miqve, shokeve, sportisteve, kolegeve, familjareve, te dashurve e simpatizanteve te tu te shumte an e kend Shqiperise…vetem e vetem pse kjo bote e hardallosur e kjo jete e cmendur qe na ra per hise ta jetojme na detyron te pranojme tekat e trillet e saj kapricoze…

Sa e pa drejte por po kaq e dhimbeshme…

Lamtumire sportisti model,,,boksieri trim e zemer Luan.,.trajneri kurajoz e fitimtar…njeriu i mrekullueshem qe dije te respektoje gjithkend …ndaj dhe te gjithe te donin en te respektonin aq fort…

U prehsh ne Paqe e te qofte dheu i lehte Ner Kurti !

Etiketa: Nga Adriatik Dosti