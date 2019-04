Ledri Vula jep lajmin e keq për fansat, anulon koncertet

Ju sugjerojme

Reperi kosovar Ledri mësohet se i ka anuluar të gjitha koncertet që pritej të mbante në muajt në vijim. Lajmi është konfirmuar për “Blitz.al” nga vetë menaxheri i Ledrit, Faton Shoshi.

Teksa është pyetur për arsyet e këtij vendimi të papritur, që me shumë gjasa ka mërzitur të gjithë fansat e reperit, Shoshi u shpreh se detajet do të bëhen të ditura në ditët e ardhshme.

Ledri ka ardhur për publikun së fundmi me një bashkëpunim me Lyrical Son dhe Mc Kresha, me këngën “Menemadhe”, që rezultoi një sukses i vërtetë, pasi ka arritur në kanalin e You Tube mbi 24 milionë klikime.

