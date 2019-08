Ju sugjerojme

Dua Lipa dhe Ledri Vula njihen që prej vegjëlsisë, ashtu sikurse edhe familjet e tyre. Ata kalojnë shpesh kohë bashkë. Së fundmi, ata kanë udhëtuar për në Ulqin ku po kalojnë së bashku disa ditë pushimi.

Ky fakt është bërë i ditur nga reperi, i cili ka publikuar disa foto dhe video në “Instagram” . Ai shfaqet në to së bashku me babain e Duas, Dukagjin Lipa, si dhe me të vëllanë.

Etiketa: Dukagjin Lipa