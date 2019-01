“Legjendat nuk vdesin”, miqtë vazhdojnë të kujtojnë zv.ministrin Daci

View this post on Instagram

“Ta ha bre zemren”. They say legends never die, e ti je llegenda ma i madh qe e njoh. Sahere jemi taku shpirt, instant laughter m’ki pru gjithmone. Asnihere asni fjale pa vend, best of vibes only. Me fal qe s’kom qene afer, po kom me te majte ne zemer ne cdo moment. Ti rujte Zoti djemte princa qe i ki, e mos u merzite per kurgjo, se afer kane me na pase gjithmone. Kemi mu taku prape e kemi me keshe si cdo here. T’du teper shume, Vllau jem ❤. You have the purest of hearts.