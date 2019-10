Lei Kraja: S’i kam problem fëmijët jashtë martese, veçse jo katër…

Ju sugjerojme

Moderatorja e sportit, Lei Kraja ka bërë me dije së fundmi se s’do ta kishte aspak problem nëse bashkëshorti i ardhshëm do të kishte pas krahëve një martesë të dështuar dhe fëmijë.

E ftuar në emisionin “Ftesë në Pesë”, Kraja u shpreh megjithatë se numri i fëmijëve të tij nuk mund të jetë kurrsesi 4. “Maksimumi 2”-tha moderatorja.









Lei Kraja, e cila u krahasua nga moderatorja Bieta Sulo me partneren e futbollistit Cristiano Ronaldo, u shpreh përgjatë emisionit se do t’i pëlqente shumë nëse do ta krahasonin me ishin e tij, supermodelen Irina Shayk.

