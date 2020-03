Leipzig shkruan historinë, Mourinho fundoset nga Sabitzer

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Leipzig ka shkruar historinë në UEFA Champions League, teksa për herë të parë në histori ka arritur të prekë çerekfinalet e këtij kompeticioni, pasi ka eliminuar nënkampionët e Evropës, Tottenham me rezultatin e përgjithshëm 4-0.

Ashtu si në Angli, dominimi ishte i gjithi i ekipit gjerman, që kaloi në avantazh pas vetëm 10 minutash me anë të Sabitzer, i cili me një predhë “çau” duart e Hugo Lloris. Për t’i dhënë edhe një tjetër shuplakë ekipit të Mourinhos, mendoi përsëri kapiteni Sabitzer, i cili 11 minuta pas golit të parë, shënoi përsëri, këtë herë pas një goditje me kokë.









Goli i dytë gati vrau çdo shpresë të mbetur të Tottenham dhe në fund pati vend edhe për një tjetër gol të Emil Forsberg. Suedezi, i cili sapo kishte zbritur në fushë, shfrytëzoi një rrëmujë në zonë për të mposhtur portierin Lloris për herë të tretë. Kështu, sfida u mbyll 3-0, ndërsa rezultati i përgjithshëm, së bashku me ndeshjen në Angli, shënon 4-0. Dominim gjerman!

Etiketa: Leipzig shkruan historinë