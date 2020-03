Ju sugjerojme



Lëkundje të lehta tërmeti janë ndjerë në Durrës pak minuta më parë. Qëndra botërore e tërmeteve, raporton se magnituda ishte 3.1 ballë. Lëkundjet janë ndjerë në Durrës dhe Vorë, por jo në Tiranë.

Shqipëria është zonë me aktivitet sizmik të lartë dhe këto tërmete të “vogla”, do te godasin shpesh vendin tonë. Sipas ekspertëve tërmete me magnitudë deri në 4 ballë do të ketë gjithmonë në vendin tonë.









Etiketa: Durrës