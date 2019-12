Leo Messi fiton të gjashtin “Top të Artë”

Ju sugjerojme

Leo Mesi është fituesi i “Topit të Artë” 2019! Ashtu sikundër pritej, ylli i Barcelonës i ka lënë pas shpine të gjithë për herën e gjashtë, duke u bërë dhe lojtari më i vlerësuar me trofeun me të çmuar për individë.



Pas tij qëndron Ronaldo me 5 trofe. Portugezi kishte braktisur ceremoninë, pasi ishte prezent në atë që jep Shoqata e Futbollistëve në Itali, duke i dhënë trofeun si lojtari më i mirë në Serinë A.

I dyti u rendit Virxhin Van Dajk, i treti Kristiano Ronaldo dhe i katërti Sadio Mane!









