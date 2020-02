Letra e mjekes: Si ta kontrollojmë veten nëse jemi të infektuar me koronavirus

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook Nga Lira Gjika, mjeke pediatre

Coronavirus-i mund te mos tregoje shenja infeksioni per shume dite- atehere si mund ta marre vesh dikush nese eshte prekur apo jo. Informacioni me i fundit eshte se periudha e inkubacionit mund te shkoje deri ne 28 dite, para se te shfaqen simptomat e COVID 19.

Kur personi fillon te kete temperature ose dhe kolle dhe shkon ne spital, zakonisht mushkerite kane shkuar deri ne 50% me Fibroze dhe eshte teper vone!









Eksperte nga Taivani na japin nje kontroll te thjeshte qe mund ta bejme vete cdo mengjes.Merrni fryme thelle dhe mbajeni frymen per me shune se 10 sekonda.

Nese e perfundoni me sukses pa u kollitur, pa pasur parehati, nxehje, apo ndjesi shtrengimi etj, atehere kjo provon qe mushkerite nuk kane fibroze- pra praktikisht ky eshte tregues i mosinfektimit.

Ne kohe kritike jeni te lutur te kontrolloni veten cdo mengjes ne nje ambjent me ajer te paster!

KESHILLE SERIOZISHT E SHKELQYER nga doktore japoneze qe po trajtojne raste me COVID-19. Te gjithe duhet te siguroheni qe goja dhe fyti juaj eshte gjithmone i lagesht, asnjehere I THATE. Merrni disa gllenjka uji, te pakten cdo 15 minuta. PSE?

Edhe nese virusi hyn ne goje… pirja e ujit ose e lengjeve te tjera do t’i shpelaje mes ezofagut drejt stomakut.

Me te shkuar aty, ACIDET e stomakut do ta vrasin plotesisht virusin.

Nese nuk pini mjaftueshem uje dhe rregullisht… virusi mund te hyje ne rruget tuaja te frymemarrjes drejt e tek MUSHKERITE.Kjo eshte shume e rrezikshme.

Etiketa: Koronavirusi