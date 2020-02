Letra e mjekut italian që po bën xhiron e rrjetit: Një ushtri po lufton virusin

Ju sugjerojme



“Është shumë e trishtueshme të dish se një person vdes nga një virus apo sëmundje. Por është e rëndësishme që të dini se frika që ndjeni është një kërcënim që ka shumë pak shanse të ndikojë në jetën tuaj. Por e gjithë bota, po punon shumë për të parandaluar përhapjen e këtij infeksioni”.

Kjo është ajo që shkroi Alberto Pellai, mjek dhe në një letër në “Facebook” drejtuar një vajze 11 vjeçare, e shqetësuar ndjeshëm për alarmin e koronavirusit si shumë fëmijë dhe adoleshentë të tjerë. Specialisti përpiqet t’u tregojë atyre të gjithë të vërtetën, as më shumë e as më pak, por në tone shumë më pak të shqetësuar se ato që janë përdorur në këto ditë dhe që alarmojnë mendjen e fëmijëve tanë ndaj spazmës. “Gjëja që frikëson më shumë fëmijët janë se ata kanë besimin e rremë se ky virus do të na vrasë të gjithëve”, shkroi Pellai, duke theksuar se ky virus i padukshëm me sy të lirë mund të na frikësojë sepse ne qeniet e gjalla kemi gjithmonë frikë për atë që mund të na dëmtojë dhe nuk mund ta shohim”.









Psikoterapisti nënvizon disa të vërteta që tregohen në këtë klimë alarmante. Për shembull: “Infeksioni ka prekur një numër shumë të vogël të njerëzve dhe sëmundja ka lokalizuar disa zona specifike, të quajtura” shpërthime të infeksionit” ku deri më tani, 2% e njerëzve me virus kanë vdekur dhe midis të sëmurëve praktikisht nuk ka fëmijë. Frika na bën të shohim gjithçka të errët dhe të zymtë. Por mos humbisni në errësirë”, shkruan specialisti në përfundim të letrës së tij drejtuar çdo fëmije që është i dëshpëruar për këtë alarm shëndetësore. “Besoni në përpjekjen e miliona njerëzve që janë duke punuar sot dhe duke luftuar për të fituar betejën kundër koronavirusit. Një ushtri e pafundme me miliona burra dhe gra, mjekë, studiues, shkencëtarë, infermierë, zbatim të ligjit, kundër një virusi mikroskopik të padukshëm. Ne do ta bëjmë, do ta shihni, do ta bëjmë “. Oranews

Etiketa: itali