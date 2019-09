Letra e pazakontë e Bashës për dy kompani private dhe bankat

Ju sugjerojme

Në deklaratën e sotme për mediat, kreu i opozitës Lulzim Basha bëri një paralajmërim të pazakontë në adresë të kompanive private dhe bankave që financojnë projektet e koncesioneve /PPP-ve qeveritare, të cilat opozita i ka klasifikuar si projekte korruptive. Deklarata e tij erdhi në kohën kur Parlamenti vulosi projektet Milot – Balldre dhe Dukat – Orikum, të dyja rreth 370 milionë euro për 31 kilometra rrugë.

“Ditën e nesërme kompanitë “ANK” dhe “Gjikuria” do të paralajmërohen zyrtarisht me letër nga Partia Demokratike, në emër të Opozitës së Bashkuar, për të gjitha pasojat penale dhe kriminale për ta dhe për çdo person privat të kompanive të tyre nga pronari dhe drejtuesit, deri tek juristët e kompanisë, si subjekte të ligjit të forcuar Antimafia, ditën e parë që PD dhe opozita e bashkuar do të marrin përgjegjësitë e qeverisjes në vend”- u shpreh zoti Basha, duke deklaruar se subjektet të ligjit të ri Antimafia do të jenë dhe bankat që financojnë këto koncesione.

“Një letër e ngjashme do t’i dërgohet të gjitha bankave të nivelit të dytë pa përjashtim, për t’i paralajmëruar se çdo financim, kredi apo garanci bankare dhënë këtyre koncensioneve, do t’i bëjë këto banka automatikisht subjekte të ndjekjes antimafia. Do t’i vendosë ato menjëherë në vëmendjen e përditshme të opozitës sot dhe të qeverisjes së nesërme në bashkëpunim me SPAK, BKH dhe institucione të tjera ligjzbatuese të Shqipërisë dhe vendeve partnere”- u shpreh Basha në deklaratën e sotme.

Basha i bëri këto paralajmërime në emër të motos “të falimentojnë grabitqarët, jo shqiptarët”.

Kjo është hera e parë në 30 vjet që një parti politike bën një paralajmërim të tillë për ata që i cilëson si bashkëpunëtorë të qeverisë në korrupsion dhe vjedhje.

Projektet e koncesioneve (PPP-ve) janë projekte që ndërtohen nga privati me paratë e tyre dhe qeveria u paguan interesat për disa vite me rradhë, duke qenë se qeveria nuk ka para mjaftueshëm për të ndërtuar disa vepra njëkohësisht. Por ky mekanizëm, sipas opozitës, është prishur kur qeveria vendosi të fryjë koston e projekteve dhe të paguajë me interesa shumë më të shtrenjta se tregu, interesat e kredive të kompanive për ndërtimin e këtyre projekteve. Për ta konkretizuar më mirë këtë, opozita sjell si shembull se 1 kilometër në bypass-in e Fierit, e financuar nga BE, kushton më pak se 2 milion euro, ndërsa 1 kilometër e financuar nga qeveria shqiptare kushton 5, 7 deri në 10 herë më shumë, duke variuar nga 10 milionë në 14 dhe 20 milionë, siç ishte rasti i Unazës së Re.

