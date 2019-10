Lëvizje apo parti? Çfarë po ndodh me Vetëvendosjen e Albin Kurtit në Tiranë?!

Ju sugjerojme

Vetëvendosja është e para lëvizje politike shqiptare që ka shtrirë rrjetin e saj në dy anët e kufirit të dy shteteve shqiptare. Ajo është regjistruar si OJF dhe nuk ka ndonjë nxitim për t’u kthyer në parti politike, por fitorja e zgjedhjeve në Kosovë po ndikon në rritjen e lëvizjes edhe në Tiranë.

Nga Blerina Gjoka









Është paradite e 15 Tetorit dhe në zyrat e Vetëvendosjes në Tiranë, në rrugën e Barrikadave, na e hap derën një vajzë e re. Ajo është Megi Mustafaraj, 24 vjeç nga Skrapari. Gazeta Mapo shkoi në zyrat e Lëvizjes Vetëvendosje për të mësuar sa interes kanë shqiptarët këtej kufirit për këtë lëvizje pas fitores së zgjedhjeve në Kosovë më 6 Tetor. “Sot është qetësi sepse mbrëmë ne aktivistët e lëvizjes në Tiranë kishim një takim deri vonë. Po në zyrat tona çdo ditë vijnë të rinj që kërkojnë të anëtarësohen në lëvizje dhe ky trend është më i madh pas fitores në Kosovë”- na thotë Megi. Këtë gjë e konfirmojmë dhe nga fotot e hedhura në faqen e tyre në Facebook, ku shihen kryesisht të rinj që janë bërë pjesë e VV-së këto ditë. Takimi i të martës në mbrëmje ka pasur si qëllim organizimin e një feste fitoreje në Tiranë vetëm 2 javë pasi fitorja u shënua në Prishtinë dhe kreu i kësaj lëvizjeje, Albin Kurti, do të jetë kryeministri i ri i Kosovës.

Festa e fitores në Tiranë

Festa e madhe e fitores në Tiranë do të mbahet të dielën më datë 20 Tetor në sheshin para kinema Milenium. “I pranishëm do të jetë dhe kryetari i saj Albin Kurti”, na pohon drejtori ekzekutiv i Vetëvendosjes në Tiranë, Bojken Abazi. Pra kryeministri i ri i Kosovës që është zgjedhur duke mbajtur në fushatë vetëm simbolet shqiptare, flamurin Kuq e zi dhe jo atë të Kosovës, do të festojë fitoren edhe në Shqipëri. Siç mësoi Mapo, Kurti do të vijë në Tiranë me një agjendë të kufizuar vetëm në takimin e aktivistëve të lëvizjes së tij në Shqipëri. Ai nuk ka parashikuar asnjë takim zyrtar edhe pse vjen për herë të parë si kryeministër i Kosovës. Që nga fitorja e tij në Kosovë ai nuk është takuar me asnjë politikan të lartë shqiptar, as me homologun Edi Rama me të cilin marrëdhëniet janë prishur para se Kurti të bëhej kryeministër. Mbështetja e kryeministrit Rama për Hashim Thaçin dhe plani për ndryshimin e kufijve ishte shkaku, sipas Kurtit.Siç pohojnë dhe organizatorët festa e fitores do të kufizohet me aktivistët e VV-së dhe qytetarët e Tiranës. Herën e fundit Kurti ishte në Tiranë në fillim të shtatorit kur sapo kishte nisur fushata për zgjedhjet në Kosovë, ndërsa nuk ka nguruar që të mbështesë vitin që shkoi protestat studentore në Tiranë, që u kthyen në një shqetësim disamujor për qeverinë Rama.

Ambiciet e VV

Pavarësisht fjalimeve politike të Kurtit, duket se ambiciet e VV në Shqipëri janë jo fort të qarta për momentin. Kjo lëvizje në Shqipëri është regjistruar si OJF dhe nuk ka hëpërhë ambicie për t’u regjistruar si parti politike dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet më të afërta. Zyrat e tyre përbëhen nga 3 dhoma apartamenti, njëra funksionon si sallë mbledhjesh, po nuk mund të rrinë më shumë se 20 vetë në këmbë edhe pse një tjetër aktivist, Egon Loli, na tha se vetëm në takimin e të martës ishin afër 40 veta. “Takimet me Albinin i bëjmë në ambiente të tjera, ndonjë bar-kafe ose salla institucionesh”, na thotë Megi.

Të jesh aktivist i Vetëvendosjes në Tiranë

Vetëvendosja është e para lëvizje politike shqiptare që ka shtrirë rrjetin e saj në dy anët e kufirit të dy shteteve shqiptare. Shumica e anëtarëve të sajnë Tiranë janë të rinj të diplomuar kryesisht në shkencat politike apo filozofi. Po çfarë e shtyn një të ri shqiptar të afrohet me Vetëvendosjen? Është një lloj trendi apo kanë bindje të qarta politike që përkojnë me programin politik të VV-së? Egon Loli, i cili ka mbaruar studimet për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe punon gazetar në Tiranë, duket se përqafon më fort anën nacionaliste të programit të Vetëvendosjes dhe integriteti që kanë figurat kryesore të saj. “Për një të ri si unë dhe për shumë të tjerë aktivistë të Lëvizjes, tre janë modelet që kemi parë te këto figura publike: modeli i dashurisë së shprehur me vepra për çështjen kombëtare, modeli i përkushtimit ndaj dijes si të tillë dhe modeli i politikës si zgjedhja e të mirës më të madhe”- thotë ai për Mapo. A do të arrijë kjo lëvizje të thithë pranë vetes masën gri të votuesve që janë kryesisht ata që nuk e gjejnë veten të përfaqësuar politikisht nëpartitë e tjera politike në vend apo të atyre që janë të zhgënjyer nga politika e tranzicionit të tejzgjatur shqiptar? Kjo mbetet për t’u parë ndoshta pas një dekade, pasi siç pohojnë aktivistët e saj, nuk ka ndonjë nxitim në ngritjen e strukturave që do të çonin në krijimin dhe angazhimin e një partie politike të mirëfilltë.

Bojken Abazi: Jemi këtu për ta lëvizur Shqipërinë drejt zhvillimit e bashkimit

Si është organizuar lëvizja dhe çfarë synon nv në Shqipëri, flet drejtori ekzekutiv i Vetëvendosjes në Tiranë.

Zoti Abazi, mund të na flisni pak për zyrën ose degën e Vetvendosjes në Tiranë, kur është hapur, sa anëtarë ka, a është regjistruar si parti politike, kush janë përfaqësuesit politikë?

Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Shqipëri është organizatë jo qeveritare, e regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit në Tiranë në prill të këtij viti. Në Bordin drejtues të Qendrës janë 8 anëtarë: Kryetari i zgjedhur i Bordit, profesori Enis Sulstarova, profesorët Hysamedin Feraj dhe Elvis Hoxha, Arbër Zaimi, Dejona Mihali, Gearda Demiraj, Liburn Aliu dhe Sami Kurteshi. Ky Bord më ka votuar si Drejtor Ekzekutiv i organizatës. Të gjithë ne jemi nënshtetas të Republikës së Shqipërisë, nuk jemi të regjistruar si parti politike dhe e zhvillojmë aktivitetin tonë në kuadër të shoqërisë civile në Shqipëri. Kemi qenë në periudha të ndryshme të angazhuar me funksione në Lëvizjen VETËVENDOSJE! në Kosovë, por nuk e kemi parë asnjëherë angazhimin tonë të shkëputur nga zhvillimet në Shqipëri, ku kemi qenë përherë të përfshirë. Disa prej nesh, tashmë po angazhohemi me kohë të plotë në Shqipëri duke rritur e zgjeruar aktivitetin e Qendrës, misioni i së cilës është ngritur mbi tre shtylla: (1) bashkimi kombëtar, (2) promovimi i modelit ekonomik bazuar mbi shtetin zhvillimor dhe (3) drejtësia e mbrojtja sociale.

Pas fitores së zgjedhjeve në Kosovë nga Vetvendosja, a ka interes të rritur këtu në Shqipëri për tu bërë pjesë e kësaj lëvizjeje? Mund të na jepni shifra për këtë? Çfarë lloj kadegorie njerëzish anëtarësohen tek ju? Janë të rinj të paangazhuar në politikë? Janë ajo që quhet “masa gri”, pra të pavendosurit apo të zhgënjyerit nga politika?

Në Qendrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Shqipëri angazhohen grupmosha të ndryshme dhe njerëz nga të gjitha profesionet. Kemi studentë dhe profesorë që janë angazhuar, por edhe shumë profesionistë të rinj nga fushat e arkitekturës, ekonomisë, drejtësisë, trashëgimisë kulturore, turizmit, sipërmarrjes private, si dhe ka shumë interes nga aktivistë të tjerë të shoqërisë civile në Shqipëri, nga punëtorë e të papunë, nga artistë, etj.

Aktualisht janë rreth 200 aktivistë të përfshirë në organizimet dhe aktivitetet e Qendrës dhe një numër më i madh simpatizantësh që angazhohen sipas llojit të aktivitetit. Ne nuk kemi bërë ndonjë fushatë anëtarësimesh, por jemi takuar e kemi folur me ata që kanë shprehur interes për vlerat e organizatës tonë, misionin dhe programin, i kemi përfshirë vullnetarisht në aktivitete dhe kështu janë anëtarësuar e aktivizuar. Ata që angazhohen me Qendrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë njerëz që nuk pajtohen me modelet e partive politike në Shqipëri, dhe kërkojnë me ngulm të renë që lufton pabarazinë e varfërinë dhe ndërton ekonominë bazuar mbi prodhimin e punësimin, duke synuar shtetin e së drejtës. Megjithatë, mund të them se anëtarësia e gjerë e bazës së partive politike në Shqipëri, përfshirë këtu PS, PD, LSI, PDIU, etj., ka treguar simpati të theksuar për Lëvizjen VETËVENDOSJE!. Shumë prej tyre marrin pjesë si publik në aktivitetet që ne zhvillojmë, na ndjekin në faqet tona zyrtare në internet, na shkruajnë dhe kanë shprehur drejtpërdrejt interesimin për të na ndihmuar individualisht në aktivitetet që ne organizojmë.

Si është pritur në Tiranë kjo fitore? U fol shumë në media për një lloj mësimi që Kosova me votën e saj a e keni ndjerë ju këtë nga aktivistët tuaj?

Jo vetëm në Tiranë, por në Shqipëri në përgjithësi, fitorja e Lëvizjes VETËVENDOSJE! është pritur me shumë entuziazëm. Të vetmit që janë tronditur për keq nga kjo fitore janë disa njerëz të politikës, ose të biznesit të madh apo të disa mediave të lidhuara me politikën, të cilët duan të ruajnë status quon. Ata janë tronditur sepse Lëvizja tregoi se me punë e me sakrifica, duke kërkuar me ngulm drejtësi e pa bërë kompromise, me angazhim vullnetar të vazhdueshëm, ndryshimet e shumëpritura vinë në jetë edhe në politikë. Shembulli që ka dhënë e vazhdon të jap Lëvizja VETËVENDOSJE! është tronditës për këdo që përfiton drejtpërdrejt nga situata e rëndë në Shqipëri. Por qytetarët në Shqipëri nuk janë askpak të tronditur. Përkundrazi, unë i kam parë tejet të frymëzuar nga fitorja e Lëvizjes. Synimi ynë si organizatë është që këtë frymëzim ta kthejmë në angazhim, me besimin e plotë se një tjetër Shqipëri është e mundshme. Sakaq, këtë të diel, data 20 tetor, në ora 19:00 ne do të organizojmë një mbremje festive në Tiranë për të shënuar fitoren e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Mbrëmja do të organizohet te Bar – Kinema Millenium, në Qendër të Tiranës, tek “pedonalja”. I ftojmë të gjithë qytetarët që e simpatizojnë Lëvizjen VETËVENDOSJE! të na bashkohen në këtë festë ku do të marrë pjesë edhe kryeministri i ardhshëm i Kosovës, Albin Kurti.

Ka një shqetësim në rrethet mediatike dhe politike në Tiranë se Vetvendosja bashkëpunon ose ka përkrahës këtu disa lëvizje neokomuniste ose komunistët e rinj siç njihen ndryshe si p.sh Organizata Politike. Sa e vërtetë është kjo?

Kam bindjen se në Shqipëri është krijuar një krizë përfaqësimi dhe legjitimiteti që ka hapur rrugën për themelimin e shumë organizatave të reja. Këto grupe nuk është mirë të etiketohen pa analizuar një herë se ç’kanë për të thënë e se çfarë programesh synojnë. Prej themelimit, Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk ka patur bashkëpunime me këto organizata, por ne jemi të hapur për bashkëpunime me të gjithë aktorët e shoqërisë civile në Shqipëri, me universitetet, e madje edhe me partitë politike për tema të mëdha kombëtare, aty ku na përputhen qëndrimet.

A po përgatitet Vetvendosja në Tiranë për të hyrë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare këtu dhe cila është platforma e saj politike që i përshtatet Shqipërisë?

Jo, nuk po përgatitemi për të hyrë në zgjedhje, por po përgatitemi për ta prezantuar Lëvizjen VETËVENDOSJE! anekënd Shqipërisë, duke synuar zgjerimin tonë organizativ dhe thellimin programor. Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Shqipëri është organizatë jo fitimprurëse dhe jo partiake, e cila mban qëndrime më politike – në kuptimin e gjerë të këtij termi që e ka prejardhjen nga “polisi” antik, duke iu referuar publikes dhe jetës në komunitet – sesa partitë kryesore në Shqipëri që po veprojnë më shpesh si organizata fitimprurëse dhe apolitike. Lëvizja është e Shqipërisë dhe e gjithë kombit, për ta lëvizur Shqipërinë drejt zhvillimit dhe bashkimit. Në Lëvizjen tonë të përbashkët janë të ftuar të gjithë ata që jetojnë në Shqipëri, në trevat shqiptare në Ballkan, si dhe në diasporë, njerëz që refuzojnë të nënshtrohen dhe që kërkojnë me ngulm transformimin pozitiv të vendit. VETËVENDOSJE! është emri i Lëvizjes mbarëshqiptare që synon dhe do të sjell ndryshimet rrënjësore drejt progresit kombëtar në shekullin 21./mapo.al

Etiketa: Lëvizje apo parti