Lëvizjet nga shtëpia, Rama prezanton aplikacionin online, si të aplikoni

“Vetëm me një SMS merr leje për të dalë nga shtëpia“. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama teksa prezantoi aplikacionin online, përmes të cilit do të lëshohen online autorizimet për të dalë nga shtëpia nga dita e hënë.





Aplikimi do të bëhet në faqen e platformës e-albania https://e-albania.al/ në seksionin Leje-Dalje dhe automatikisht vjen mesazhi konfirmues në celuar. Aty duhet të jetë nr.i identifikimit apo edhe dita apo ora për të dalë. Qytetarët do të kenë 1 orë kohë për të dalë dhe për të bërë pazar.









Masat e reja hyjnë në fuqi nga dita e hënë.

“Vetëm një anëtar familje do të dalë për të bërë pazar. Sistemi nuk lejon dy anëtarë familje për të bërë pazar. Gjithkush duhet të jetë në telefon atë leje që ka marrë në mënyrë që policia ta konsiderojë një qytetar në zbatim të ligjit”, u shpreh kreu i qeverisë.

Rama tha se pensionistët nuk mund të aplikojnë në këtë sistem. Sipas tij përgjigjja do të jetë negative për çdo të moshuar.

“Do të kujdesemi ne me ekipet tona në territori që t’iu bëjme pazaret, t’iu çojmë ilaçet. Nuk do të dalin më pensionistët në rrugë. Ata që do të dalin do të jenë të penalizuar. I kam kërkuar kryetarit të bashkisë së Tiranës për të ndarë tezgat në Tiranë. Nga dita e nesërme ky do të fillojë të ndryshojë në tregjet e lagjeve”, tha ai.

