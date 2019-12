Leyla Moses Ones në Durrës: SHBA do e ndihmojë Shqipërinë

Ju sugjerojme

E ngarkuara me punë e SHBA-së në vendin tonë, Leyla Mosess Ones vizitoi bashkinë e qytetit të Durrësit për të ndjekur nga afër të gjithë hapat që po ndërmerren për të përballuar situatën e post tërmetit.

Në një prononcim për median ajo u shpreh e SHBA po bën gjithçka për të ardhur në ndihmë shqiptarëve. Nga SHBA ka ardhur një grup inxhinierësh për vlerësimin e dëmeve.









E pyetur nëse do të mbështesë SPAK për hetimin e dosjeve që kanë lidhje me pasojat e tërmetit ajo u shpreh.

“Nuk kam informacion specifik për dosjet qe do i kalohen SPAK por do të qëndrojmë psa cdo përpjekjeje për të mbështetur shtetin ligjor në Shqipëri”, u shpreh Leyla Mosess Ones.

Etiketa: Durrës