Ligji anti-shpifje, Rama nuk tërhiqet: Projekti miratohet nesër

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama nuk është tërhequr nga ligji anti-shpifje, i cilësuar si një formë që qeveria të mbyllë mediat opozitare. Në një postim në Twitter, Rama thotë se projekti do miratohet nesër në parlament dhe është dakordësuar me OSBE-në.

“Keqardhje për ata që lirinë e shprehjes e përdorin për t’u ankuar për mungesën e lirisë;për ata që nxjerrin deklarata pa lidhje fare me ligjin e ri; për ata që çirren për diktat imagjinar mbi mediat dhe për të gjithë bashkë që as nuk e kanë lexuar tekstin http://www.parlament.al/News/Index/9800.









Projekti do të hyjë nesër për miratim në seancë pas një pune të përbashkët thuajse njëvjeçare me OSBE e i dakordësuar 100% me ekspertët e zyrës së Vienës nën drejtimin e @ harlemdesir. I falenderoj për kontributin e çmuar dhe angazhimin në vazhdim për aktet nënligjore # Antishpifje.“, shkruan Rama.

Nësër shoqatat e mediave, gazetarët dhe disa organizata të tjera, do zhvillojnë një protestë përballë parlamentit kundër ligjit anti-shpifje.

Etiketa: Ligji anti-shpifje