Ligji i pronave/ Qytetarët miliona për oborret, oligarkët qindarka për resortet

Qytetarët që nuk kanë tapi për oborret dhe truallin e tyre në qendrat e qyteteve, dalin më të humburit. Sipas hartës së vlerës, i cili është i vetmi dokument ligjor që mund të operojë qeveria në Tiranë çmimi shkon deri në 66 mijë lekë metri katrorë. Kjo gjë nuk ndodh për oligarkët që kanë ndërtuar në bregdet, dhe në shumë raste toka iu është vlerësuar si pyll apo tokë bujqësore, me çmime qesharake në Dhërmi, Palasë apo Gjirin e Lalzit që vlerësohen me nga 241 lekë për metër katror

Me 94 vota pro parlamenti shqiptar ka miratuar dje ligjin “për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë”, një ligj që prek një pjesë të madhe të problematikave në Shqipëri që kanë të bëjnë me pronën, si tokat e ndara me ligjin 7501, oborret në përdorim, legalizimet, tokat në bregdet e të tjera me radhë. Gazeta MAPO në shkrimin e datës 4 mars, me titull “Ligji për kadastrën, të gjitha pronat në një dorë” shkruan se me këtë ligj do të detyrohen të paguajnë dhe personat që kanë oborret në përdorim, dhe se më të fituarit nga ky proces do të dalin oligarkët, apo ata që kanë ndërtuar fshatra turistike në bregdet në tokat që i kanë marrë me qira për 99 vjet.









Oborret

Më të prekurit nga ligji do jenë qytetarët që kanë oborre në përdorim, kryesisht në qendrat e qyteteve dhe në Tiranë veçanërisht. Deri në 300 metra, së bashku me truallin e banesës për këto oborre nuk do të paguhet tarifë, por pasi kalon kjo siperfaqe atëherë poseduesit i duhet të paguajë. Në ligj thuhet se çmimi përcaktohet nga këshilli i ministrave, por për juristët e çështjeve civile kjo është e pamundur, pasi prona është e drejtë kushtetuese dhe për këtë duhet ligj i veçantë. Ligji unik që përcakton vlerën e truallit, tokës bujqësore, por edhe asaj pyjore është vetëm harta e vlerës e miratuar nga Agjencia e Pronave në vitin 2014. Sipas kësaj harte, një metër katror truall në Tiranë varion nga 23.703 mijë lek në periferi, deri në 66.969 në qendër të qytetit. Në rrethinat e saj, si për shembull në Sauk çmimi për tokën truall shkon në 3.283 lekë, ndërsa kur kemi të bëjmë me tokë bujqësore, ose pyll shifrat shkojnë 117 dhe 165 lekë për metër katror. Pra në rast se fjala vjen një qytetar i Tiranës, i cili në qendër të saj disponon një shtëpi prej 500 metra katrorë truall ndërtimi dhe oborr, që të marrë certifikatën e pronësisë i duhet të paguajë diçka më shumë se 1.3 milionë lekë të rinj. Në rast se ka më shumë atëherë do paguajë më shumë e kështu me radhë. Pra aplikohen të njëjtat çmime me legalizimet e paligjshme. Me pak fjalë trajtohen si të barabartë ai që ka ndërtuar në tokë të huaj, dhe ai që ka ndërtuar në tokën e lënë trashëgimi.

Fshatrat turistike

Por këto çmime të kripura duket se nuk do prekin ata të cilët kanë marrë me qira toka kryesisht në bregdet për të ndërtuar atje fshatra turistikë. Përgjithësisht në momentin e marrjes me qira ato janë marrë si toka bujqësore, ose pyll që në hartën e vlerës kanë çmime qesharake. Për shembull, në Dhërmi toka livadh ose pyll, vlerësohet përkatësisht me 241 dhe 261 lekë. Në Palasë e njëjta gjë, në Gjirin e Lalzit në Durrës e njëjta gjë. Por dhe në rast se vlerësohen si tokë truall (e cila ka shumë pak mundësi të ndodhë) çmimet nuk i kalojnë ato të 3 mijë lekëve për Dhërmiun, 2 mijë lekë në Palasë apo 1 mijë lekë në gjirin e lalzit. Kostoja më e madhe e këtij procesi duket se bie mbi qytetarët, kryesisht ata që e kanë trashëguar tokën. Vënia në drejtimin e një dore të gjithë procesin, duket se ka lënë shteg për abuzime të shumta, pasi institucionet nuk mund të kontrollojnë njëri-tjetrin. Gjithashtu nga ky proces janë përjashtuar ish-pronarët që presin kompensim të cilët do të trajtohen me ligjin “për kthimin dhe kompensimin e tokës”, por me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të paktën për sa i përket kompensimit fizik, vështirë do ta kenë.

PD: Sapo të vijmë në pushtet do e rrëzojmë ligjin

Partia Demokratike me anë të ish-deputetes Jorida Tabaku, shprehet se opozita do e rrëzojë ligjin e kaluar dje në parlament në momentin që do të vijë në pushtet. Sipas saj, ky ligj detyron të paguajnë personat që kanë pronat e tyre dhe favorizon oligarkët miq të Ramës. Tabaku tha se ligji e vendos Ramën dhe Lamen mbi gjykatat. “Pronarët që në të drejtë të tyre kanë gëzuar një pronë për vite edhe dekada me radhë në rast të mungesës së një tapie do të konsiderohen si ilegalë. Kjo çmenduri që votohet sot në kuvendin e Shqipërisë nga noterët e krye-oligarkut Rama i kërkojnë pronarit të tokës që të riblejë truallin e tij dhe ndërtesën e tij edhe nëse kjo është ndërtuar përpara 1991. Të vetmit që mund të gëzojnë me këtë ligj janë padyshim oligarkët e shpurës së Ramës. Janë pikërisht ato që mbrohen specifikisht për gjoja investimin e tyre që njihet si qira 99-vjeçare. Në raste të tilla, kur një oligark që ka zgjeruar pronën e tij ilegalisht nga ajo çfarë ka marrë me qira, mund ta posedojë këtë pronë të grabitur me letra, lehtësisht. Madje një lehtësi e tillë bie dhe në kurrizin e pronarit privat apo publik edhe me një çmim qesharak. Partia Demokratike zotohet se do të rrëzojë këtë korpus ligjor anti-pronë, që cenon dhe sulmon parimin themelor të barazisë përpara ligjit, gëzimin e të drejtës së pronës dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese”, tha Tabaku.

