Ligji i ri për Emergjencat Civile, Rama paralajmëron dënime

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do të ketë dënime për ata që bëhen shkaktarë të dëmeve që vijnë nga reshjet, zjarret etj. Ai ishte sot pranë Emergjencave Civile ku u prezantua projektligji i ri për reformën strukturore dhe organizative për mbrojtjen civile.

Rama tha se baza ligjore do të bëjë të mundur që ndaj fatkeqësive natyrore të merren masat për parandalimin e hershëm të tyre, në mënyrë që të garantohet ulja e riskut.

“Kemi një bazë ligjore të gatshme për miratim pas diskutimeve të nevojshme, me reduktimin e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë. Ministrja e theksoi se këtu sfida mbeten e përditshmja, jo momenti kur emergjenca shfaqet. E përditshmja, si një përpjekje e vazhdueshme për parandalim, për prekjen dhe kurimin e pikave të dobëta dhe lidhjen e hallkave të një zinxhiri që duhet të na garantojë uljen e riskut. Me këtë ligj ka arsye që te jemi optimist se kemi një shpërndarje të qartë të përgjegjësive, kemi një zinxhir të mirëpërcaktuar të roleve dhe kemi po ashtu edhe një bazë për përditshmërinë”, shtoi kryeministri.

Më tej Kryeministri tha se planet për parandalimin e fatkeqësive do të jenë të detyrueshme si pas subjektet shtetërore, ashtu edhe për ato private, duke theksuar faktin se do të ketë sanksione ndaj të papërgjegjshmëve.

“Planet për Emergjencat Civile do të jenë të detyrueshme për subjektet shtetërore dhe private dhe kjo do të lidhet me sanksione të qarta, sikurse përcaktohet në ligj. Nuk mund dot që në përditshmëri, ti hapim gropën vetvetes dhe kur të vijë furtuna, shteti të na nxjerrë nga gropa. Nuk i biem dot shkurt, duke këputur kanalin e shkarkimin e ujërave për të bërë një hyrje me palma ne një lokal dasmash dhe të ankohemi se pse shteti na prishi dasmën. Ligjin e ri e kemi përafruar me atë të Bashkimit Europian”, tha shefi i qeverisë.

Etiketa: emergjenca civile