Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat, Meta: Kuvendi e miratoi fshehurazi, gati kallëzimi në SPAK

Presidenti Meta ka bërë të ditur se do të kallëzojë në SPAK përgjegjësit e miratimit të ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat. Sipas tij ky ligj i ofroi lehtësira fiskale oligarkëve dhe atyre që janë afër me qeverinë duke diskriminuar qytetarët e thjeshtë. Sipas Metës dividenti u ul në 8% për oligarkët dhe të lidhurit me pushtetin duke shkaktuar milion euro dëm buxhetit të shtetit.

“Vetëm për të favorizuar një grusht oligarkësh. Ligji për devidentin është rasti më flagrant se si kuvendi i kapur bashkë me qeverinë kanë dhunuar Kushtetutën e Shqipërisë, për të cilën shumë shpejt do të japin llogari para shqitarëve dhe drejtësisë së re.









Kushtetuta në nenin 18 të saj ka parashikuar qartësisht se të gjithë qytetarët e saj janë të barabrtë para ligjit. Por kushtetuta në nenin 155 të saj bën të qartë se taksat tatimi apo lehtësimi dhe përjashtimi caktohen me ligj.

Në këto raste ligjit nuk mund t’i jepet fuqi prapavepruese pra për të kaluarën. Sipas këtij neni të kushtetutës çdo lehtësim fiskal nuk mund të ketë fuqi prapavepruese. Barazia përpara ligjit është tipar themelor i Kushtetutës tonë.

Është pari i njohur edhe i ndërtimit të financave publike.

Çfarë bëri ky sekt mafioz?

Kuvendi vendosi që tatimi i dividentit të fitimit nga 15 përqind u bë 8 për qind. Neni 55 i kushtetutës ndalon efektin prapaveprues të lehtësirave fiskale, sepse kjo është diskrimin para ligjit.

Pasajot e këtij krimi të tmerrshëm është goditje kriminale pas shpine për mijëra biznese të ndershme, që kanë paguar tatimfitimin 15 përqind, ndërkohë që me hyrjen e ligjit të ri, oligarkët do të favorizohen me këtë lehtësim fiskal ku do paguajnë 8 përiqind.

Me dekretin e datës 20 dhjetor 2018 unë vendosa kthimin për rishqyrtim të këtij ligji, ky dekret iu përcoll kuvendit në të njëjtën datë.

Në të njëjtën datë që Presidenti ktheu dekretin, dhe i bëri thirrje kuvendit t’i thërrasë mendjes, në të njëjtën ditë kuvendi zhvilloi seancë plenare dhe në mbrëmje komisioni parlamentar bën mbledhje pa thirrur Presidentin dhe Opozitën, rrëzoi dekretin. Kuvendi në këtë proces dhunoi hapur dhe tmerrshëm Kushtetutën e Republikës, duke futur në mënyrë të fshehtë dekretin e Presidentit për ta botuar në flrtoren zyrtare.

Për të gjitha këto arsye iu bëj me dije se për këtë krim të rëndë kushtetues dhe dëmtues të buxhetit të shtetit do të paraqes ditët e ardhshme kallëzimin penal në Prokurorinë e Posaçme për të vendosur para drejtësisë të gjithë përgjegjësit. Atdheu po vuan një krizë të rëndë për shkak të këtij sekti kriminal, ndaj unë ju pres të gjithëve nesër.

Pres nesër të gjithë përfaqësuesit e sipërmarrjeve të ndershme, për të cilët është bërë e padurueshme kjo sjellje klienteliste e një qeverie dhe një parlamenti që nuk ekziston më si i tillë në raport me ekonominë e tregut dhe sipërmarrjen e lirë”, deklaroi Meta.

