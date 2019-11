Lihet menjanë konflikti, Meta dhe Rama krah njëri-tjetrit në Vlorë

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta dhe Kryeministri Edi Rama janë bërë bashkë në ceremoninë zyrtare në Vlorë, për 107-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë.

Ceremonia në fjalë nuk do të shoqërohet nga festime të mëtejshme, për shkak të situatës tragjike që vendi përjetoi me rënien e tërmetit të fuqishëm me magnitudë 6.4. Deri më tani janë konfirmuar 40 jetë të marra njerëzish dhe mbi 600 të plagosur; konkretisht në Durrës, Thumanë, Kurbin dhe Lezhë.









Para pak ditësh, Presidenti Ilir Meta dhe Kryeministri Edi Rama po përplaseshin për ngërcin e krijuar në Gjykatën Kushtetuese, për plotësimin e vakancës. Por, me ç’kuptohet, kanë vendosur ta lënë menjanë gjuhën e konfliktit, për të përqafuar atë të solidaritetit.

