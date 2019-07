Liroi Lul Cakën para kohe, arrestohet drejtori i burgut të Lushnjes

Ju sugjerojme

Drejtori i burgut të Lushnjes Judmir Shurdhi, është arrestuar pasi ka liruar para kohe Lulzim Cakën, të njohur ndryshe si i tmerrshmi i Beratit. Po kështu në pranga ka rënë edhe punonjësi i burgut Llazar Mino. Shkarkimet janë komunikuar nga ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj, në një konferencë për shtyp.

Deklarata e plotë e Etilda Gjonajt:

Dje në mbremje, me informacion në rrugë operative nga Shërbimi i kontrollit të Brendshëm të burgjeve, jam vënë në dijeni me dyshimin e lirimit para kohe nga IEVP Lushnjë, të të dënuarit Lulzim Caka, i dënuar me 25 vjet heqje lirie për kryerjen e disa veprave penale.

Menjëherë sapo kam marrë dijeni, kam urdhëruar verifikimin dhe hetimin e çështjes me grup të përbashkët hetimi nga Drejtoria e përgjithshme e burgjeve, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Burgje (SHKBB) dhe stafi i Ministrisë së Drejtësisë.

Grupi i hetimit, gjatë orëve të natës ka kryer veprimet hetimore dhe proceduriale, në administrimin e provave, pyetjen e stafit administrativ, drejtorin e IEVP Lushnjë, kartelistin pranë këtij institucioni, shqyrtimin e dokumentacionit në IEVP Lushnjë dhe dosjes penale të të dënuarit Lulzim Caka.

Në përfundim të këtyre hetimeve, ka rezultuar se shtetasi Lulzim Caka është liruar nga IEVP-Lushnjë 4 muaj e 22 ditë përpara shlyerjes së plotë të dënimit, për shkak të përllogaritjes në mënyrë të gabuar nga ana e kartelistit të IEVP Lushnjë dhe lëshimit të urdhërit të lirimit në mënyrë të kundraligjshme nga Drejtori i IEVP Lushnjë.

Si rezultat i shkeljeve të evidentuara, në orët e para të mëngjesitShërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve kreu arrestimin në flagrancë të:

1. Judmir Shurdhi me detyrë Drejtor i IEVP-Lushnjë, për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”.

2. Llazar Mino, me detyrë kartelist pranë IEVP Lushnjë.

Ata akuzohen se kanë konsumuar elementë të veprës penale të “Shpërdorimit të Detyrës” parashikuar nga Neni 248 i Kodit Penal dhe “Falsifikim të dokumenteve” parashikuar nga neni 186 /3 i Kodit Penal. Materialet i janë referuar menjëherë Prokurorisë së Rrethit gjyqësor Elbasan.

Po gjithashtu kam urdhëruar shkarkimin e menjëhershëm të dy punonjësve të përfshirë në këtë ngjarje.

Nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve është njoftuar menjëherë Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe Policia e Shtetit për revokimin e lirimit të të dënuarit Lulzim Caka dhe shpalljen e tij në kërkim për t’a rikthyer për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit.

Po sot kam urdhëruar, ngritjen e një grupi hetimi për verifikimin e të gjitha dosjeve dhe dokumentacionit përkatës në rastet e lirimit të të dënuarve në të gjitha Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale.

Qeveria dhe personalisht si Ministre e Drejtësisë jam e vendosur që të mos bëj asnjë lëshim dhe të vendos përpara përgjegjësisë këdo që shkel ligjin pasi gur i themelimit në mbarëvajtjen e organeve ligjzbatuese është zbatimi në mënyrë rigoroze e ligjit dhe administrimit të procesit.

Në ditët që pasojnë do të realizoj një proces rivlerësimi për të gjithë trupën drejtuese të burgjeve dhe shefave të policisë si dhe ndërmarrjen e një procesi të ri për rekrutimin e kandidatëve profesionistë dhe me integritet, në pozicione drejtuese, detajet e së cilës do ti bëj shumë shpejt të ditura.

Historia e “të tmerrshmit të Beratit”

Lulzim Caka, i njohur si “i tmerrshmi i Beratit”, është pa dyshim një nga njerëzit më të lakuar të periudhës më të vështirë para, gjatë dhe pas 1997-s, atëherë kur bandat kriminale dolën në skenë dhe ku krerët e tyre, ata që kanë mbetur ende gjallë, tashmë po vuajnë dënime kapitale.

Por, njeriu që sfidoi drejtësinë për vite të tëra, pasi arrestohej dhe lirohej për mungesë provash, të hënën doli përfundimisht në liri. Ai i shpëtoi burgosjes së përjetshme falë mbrojtjes së mirë, por edhe pingpongut që bënë një sërë gjykatash, mes të cilave rrugën drejt lirisë ia hapi Gjykata e Lartë për rishikim vendimi, më tej edhe Gjykata Kushtetuese dhe për ta vulosur këtë fakt edhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. Lulzim Caka u soll në Shqipëri me një marrëveshje ekstradimi me Italinë në vitin 2003, dhe pas 16 viteve burgim tashmë konsiderohen të shlyera 25 vitet e dënimit, për një ngjarje në të cilën ai akuzohet se sulmoi postbllokun e policisë, duke tentuar të vrasë dy zyrtarë policie, Gani Malushin dhe Ilir Ngresin, të cilët më pas u vranë në ngjarje të tjera. Njëri u ekzekutua nga miku i Lul Cakës , Kastriot Jaupaj dhe tjetri u vra në Durrës.

Ndaj tij rëndojnë një sërë ngjarjesh të frikshme, të cilat krijuan mitin e një vrasësi gjakftohtë, por edhe hakmarrës. Ngjarja më e tmerrshme është ajo e rrëmbimit të nënës së tij, Xhevrie Caka dhe masakrimit të saj, pasi ajo kishte shkuar për të takuar të birin që ndodhej i arrestuar në Fier. Gruaja u rrëmbye në derën e komisariatit në vitin 1999, dhe pas torturave u gjet e masakruar në pyllin e Semanit. Pas këtij krimi, Lul Caka u betua për hakmarrje dhe e realizoi punën e vet më të madhe kriminale, pasi u betua dhe u arratis nga burgu për këtë qëllim. Në mes të fshatit Samaticë vrau dy nga autorët, Valter Bega dhe Mariglen Cami, krime që i kreu në Shqipëri.

Lul Caka u ngjit në piramidën e krimit menjëherë pas 1990-s, për shkak të lidhjes familjare që kishte me një tjetër të fortë, Loshin e Karbunarës dhe banda të Beratit. Por, kundërshtarët e tij ishin nga fshati Samaticë e përkatësisht fisi Cami dhe Bega dhe dy fiset, Cala dhe Yzeiri. Por, ai pati episode të vogla kriminale deri në vitin 1995, vit në të cilin ai u përfol për vrasjen e arkëtarit të Kutallisë, ndërsa më pas miti i tij frikësonte këdo që udhëtonte gjatë vitit 2001, pasi shpesh postblloqet me njerëz të armatosur sulmonin automjetet, por ajo që i hodhi prangat dhe e dërgoi në burg ishte pikërisht sulmi ndaj policisë. Ai tentoi të vrasë dy shefat e Krimeve të Kuçovës dhe të Beratit në urën e Samaticës.

Ngresi dhe Malushi shpëtuan, ndërsa në vendngjarje mbeti e shkrumbuar makina e tyre. Pikërisht për këtë episod, Lul Caka vuajti dënimin në bashkim dënimesh duke përfshirë edhe vrasjen e Pëllumb Eminit, një krim që i kushtoi atij më pas vrasjen e së ëmës. Pas arratisjes përmes një sharre që preu hekurat e burgut dhe pasi kreu masakrën në Berat, Caka u largua nga Shqipëria ku edhe jetoi në arrati në Itali për 15 muaj. Ndërkohë, në burg po vuajnë dënimin me 75 vite në total tre vrasësit e tjerë të nënës së të ‘tmerrshmit të Beratit’. Kundërshtarët e Lul Cakës, janë Fatmir Emini, i njohur ndryshe si Mile Cami, të cilit Lul Caka i ka vrarë të vëllanë, një krim që solli më pas për gjakmarrje masakrimin e të moshuarës. Në burg për këtë krim janë edhe dy vëllezërit, Artan dhe Bledar Yzeiri, të dënuar përkatësisht me nga 25 vite burgim secili.

Lexo edhe:

Etiketa: Judmir Shurdhi