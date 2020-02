Lista e veprave penale dhe individët që do hetohen nga “Anti-KÇK”

Ju sugjerojme

Qeveria ka miratuar dje aktin normativ “Për masat parandaluese në kuadër të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimin e rendit dhe sigurisë publike”, ose ligjin “Anti-KÇK” siç ka preferuar ta quajë kryeministri. Akti normativ i cili i shtrin efektet deri më datë 31 dhjetor të këtij viti, i jep kompetenca dhe më shumë se prokurorisë Policisë së Shtetit. Kjo e fundit me urdhër të drejtorit të përgjithshëm, ka të drejtë të konfiskojë pasuri, hetojë llogari bankare, të vendosë nën përgjim persona të cilët sipas ligjit dyshohen për aktivitet kriminal. Akti normativ do të zbatohet nga struktura Operacionale Forca e Ligjit (OFL), dhe në objektiv të saj do të jenë personat të cilët deri në momentin e hyrjes së këtij ligji në fuqi janë dënuar me vendim të formës së prerë. Janë rreth 27 vepra penale, që nga vjedhja, trafikimi për qëllime prostitucioni, të gjitha llojet e trafikimit të drogës, personat e dënuar për vjedhje banke etj., që do të jenë nën vëzhgimin e OFL, pas hyrjes në fuqi të aktit normativ. Kjo vlen për personat e dënuar dhe jashtë Shqipërisë.

Pavarësisht se OFL është e detyruar që në çdo rast t’i kërkojë vendim prokurorisë për masat që merren nga personat objekt i hetimit, në nenin 11 të aktit normativ, flitet për rastet kur me urdhër të drejtorit të policisë së shtetit, merren masat për konfiskimin e pasurive, pa ia kaluar më parë prokurorisë apo gjykatës. Ato kanë të bëjnë me sekuestrimin e pasurisë, vendosjen e perimetrit të lëvizjes, bllokimin e pasaportës, të mos largohet nga banesa e kështu me radhë. Pas kësaj brenda 24 orëve drejtori i policisë duhet t’i komunikojë masën prokurorit, dhe jo më vonë se 72 orë prokuroria duhet t’i paraqesë gjykatës heqjen ose jo të masës së dhënë. Personave do u hetohen dhe familjarët apo bashkëjetuesit deri në 5 vjet. Për të rimarrë pasurinë e sekuestruar, individët në fjalë duhet të justifikojnë para gjykatës, burimin e ligjshëm të tyre, sqarimin e burimeve të ligjshme të pronës, në rast të veçantë të shitblerjes së tyre, të gjitha transaksionet bankare apo llogaritë dhe mënyrën e përfitimit të tyre. “Masa e sekuestros është e vlefshme për një periudhë 4-mujore, duke filluar nga momenti i zbatimit të saj. Në rastin e verifikimeve komplekse, me kërkesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, prokurorit, ose kryesisht, gjykata mund të vendosë zgjatjen e afatit të zbatimit të masës së sekuestros edhe për një periudhë tjetër, por jo më shumë se katër muaj”, thuhet në aktin normativ, dhe në rast se ato nuk arrijnë të justifikohen atëherë pasuria i kalon shtetit. Masa e sekuestros qëndron në fuqi dhe kur personi në fjalë nuk arrin të justifikojë sipas aktit normativ, nivelin e lartë të jetesës në bazë të të ardhurave që ka.

SHBA dhe BE

Në përgjigje të interesimit të Zërit të Amerikës për paketën e re ligjore, një zëdhënës i ambasadës amerikane në Tiranë nuk mundi të jepte një vlerësim për të pasi, siç u shpreh zëdhënësi, “Nuk kemi pasur mundësi që ta studiojmë variantin më të fundit të legjislacionit “Anti-KÇK”. Presim që të kuptojmë detajet”. Edhe zyra e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, duket se nuk është e informuar për paketën ligjore të miratuar sot. Përfaqësia e BE-së i tha Zërit të Amerikës se “Delegacioni i Bashkimit Evropian nuk e ka parë aktin normativ të miratuar sot dhe nuk mund të bëjë komente në këtë moment”.

LISTA

Personat e dënuar me vendim të formës së prerë për veprat penale subjekt i ligjit

Vrasje nenet 77, 78, 79

Rrëmbim personi 109,

Shtrëngim për dhënie pasurie 109/b

Heqja e paligjshme e lirisë 110

Trafikimi i personave 110/a

Shfrytëzimi i prostitucionit neni 114,

Pornografia neni 117

Trafikimi i të miturve neni 128/b

Vjedhja me pasoja të rënda neni 134, paragrafi 3

Vjedhja e bankave neni 136

Trafikimi i veprave të artit dhe kulturës neni 138/a

Vjedhja me dhunë neni 140

Vjedhja me pasojë vdekjen neni 141

Shkatërrimi i pronës me zjarr neni 151

Shkatërrimi i pronës me eksploziv neni 152

Trafikimi i armëve dhe municionit neni 278 / a

Trafikimi i lëndëve plasëse neni 282/a

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve neni 283

Trafikimi i narkotikëve neni 283/a

Kultivimi i narkotikëve neni 284

Organizimi dhe drejtimi i organizatës kriminale neni 284/a

