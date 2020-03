Lista me 570 emra/ Kush janë të burgosurit VIP që do lirohen nga burgu për 3 muaj

Ju sugjerojme



Situata me koronavirusin në Shqipëri iu jep lirinë për tre muaj, një numëri prej 570 të dënuarve, ku spikasin emra VIP. Vetëm nga burgu i Reçit në Shkodër do të lirohen 117 të dënuar, ndërsa në total janë vetëm 5 gra që përfitojnë nga kjo “amnisti”. Ndërkohë listës i bashkohen edhe emra të tjerë të njohur të botës së krimit.





Lirohen nga burgu: Paulin Kalthi, ish-polici i dënuar për vrasje për vetë- mbrojtje; Olesia Duka, denistja e dënuar me 6 vite e 9 muaj burg për mashtrimin spektakolar me miliona euro; Gazmend Allkaj, i dënuar me 5 vite burg, u kap me 350 kg drogë; Djali i Vehbi Alimuçaj, Artan Alimuçaj i dënuar për pastrim parash; Gazmend Merkaj, dëshmitari kyç që rrëfeu krimet e bandës së Edison Harizajt dhe vrasjen e Albano Xhaferrit; Adrian Xhillari, i dënuar me 4.8 vite burg për skandalin me naftën Virgin; Agron Osmanllari, i dënuar për plagosje të rëndë.









1. Bukurije Hajdar Fejza

2. Luljeta Idriz Kasa

3. Malvina Fadil Qirko

4. Olesia Agim Duka

5. Pranvera Idriz Gashi

6. Aleks Kadri Balla

7. Aleksander Vangjel Belishaku

8. Altin Kristo Koto

9. Aurel Hilmi Etemaj

10. Emiliano Fatmir Hysenbelli

11. Erion Astrit Qamirani

12. Ervin Besim Basha

13. Fatjan Sejdin Almeta

14. Fatmir Foti Veizi

15. Fatos Faik Sakolli

16. Fatos Ylber Serani

17. Kevin Themi Gjika

18. Muhamet Hajri Kadiu

19. Panajotis Dine Baci

20. Spiro Vangjel Pando

21. Xhino Merkur Gjohilaj

22. Alfred Ramazan Dedja

23. Alfred Rrahman Leka

24. Arben Ali Çopani

25. Asllan Halit Cani

26. Drini Ilmi Xhelo

27. Ergys Lulzim Ibrahimi

28. Ervin Rasim Leka

29. Etmond Kujtim Demiri

30. Gjergj Ndue Keli

31. Ilir Ymer Hoxha

32. Jurgen Kadri Azeneli

33. Partizan Ramadan Elezi

34. Resmi Lutfi Dida

35. Ridian Arif Miftari

36. Erlind Adrijan Dani

37. Ronaldo Artan Abedini

38. Ylli Lutfi Nezha

39. Andreja Mark Gjinaj

40. Elidon Ilir Alla

41. Engjellush Nazmi Tola

42. Vladi Agim Sinani

43. Albert Sali Shquti

44. Aleks Ramadan Veliaj

45. Ardit Ilirjan Bino

46. Astrit Myqerem Zylyftari

47. Enkli Gjovalin Lulaj

48. Erjon Sait Gjinlija

49. Fatjon Nikë Zhaborrja

50. Florian Kujtim Likmeta

51. Françesko Osman Kasaj

52. Glerjan Ibrahim Hyseni

53. Hamid Sulejman Bala

54. Hektor Bardhyl Psatha

55. Mark Gac Zefi

56. Ndriçim Nazif Koka

57. Paris Qerim Preza

58. Romeo Arqile Gjini

59. Eraldo Arben Koprencka

60. Erges Agron Lipo

61. Geraldo Ymer Yzeirllari

62. Adrian Simon Xhillari

63. Agron Caush Merka

64. Agron Memet Hazizaj

65. Agron Zef Prenga

66. Agron Zaim Xhaxhaj

67. Alban Shefit Mero

68. Albert Vllas Golemi

69. Albin Jaku Mexhaj

70. Aleksander Rexhep Kalemi

71. Ali Mato Basha

72. Alvaro Muharem Oruci

73. Amarildo Ferit Derstila

74. Andi Vladimir Sinojmeri

75. Andi Kastriot Spahiu

76. Andrea Spartak Memollari

77. Arben Reshat Alushi

78. Ardit Piro Gjini

79. Arjan Jonuz Mustafaj

80. Arjan Nuri Dervishaj

81. Arjan Fiqiri Meidani

82. Arjan Flamur Kadare

83. Arjanit Faik Dino

84. Armand Memisha Hodaj

85. Armand Petrit Mollaj

86. Armando Xheladin Xhafa

87. Arqile Koco Hila

88. Artan Vehbi Alimuçaj

89. Artan Tetem Skenderaj

90. Arti (Eduart) Mitat Stani

91. Arti-Gligor Thoma Rizo

92. Artur Kastriot kapllani

93. Behar Mitat Sadiku

94. Besmir Sherif Duka

95. Bilke Selam Zoto

96. Bushi Novrus Hatillari

97. Daut Riza Idrizaj

98. Dhimiter Ramiz Alikaj

99. Dorian Tefik Mema

100. Edi Musa Malaj

101. Eduart Namik Grabova

102. Eduart Faik Karaj

103. Eduart Faik Karkanjozi

104. Eldorado Qazim Mera

105. Elidon Mehmet Isufi

106. Emiljano Novruz Peci

107. Endrit Shezaj Fejzullau

108. Eqerem Mehmet Mehmetaj

109. Ergent Flamur Brace

110. Ergest Dashamir Malaj

111. Ergys Artur Metani

112. Erion Pellumb Qorri

113. Ervin Adil Lamaj

114. Fabjo Niko Berhamaj

115. Fatjon Bashkim Mesi

116. Fatos Qendro Bitaj

117. Florian Kasem Balliu

118. Fuat Xhelal Hodaj

119. Gazmend Ferik Goga

120. Gazment Barjam Allkaj

121. Gentjan Gjeton Bogdani

122. Gezim Ramadan Milanj

123. Grejdi Artur Zaçaj

124. Gurgaz Sorkall Skenderi

125. Hysenj Ismail Çelo

126. Ilir Bezhan Sherifaj

127. Ilir Ismail Qejvani

128. Ilirjan Azem Telo

129. Irfan Remzi Binaj

130. Ivan Dino Fracasso

131. Janaq` Lia Xega

132. Jetnor Nexhat Xhelaj

133. Julian Arqile Vasiu

134. Juxhin Besnik Çelaj

135. Kadri Llano Llanaj

136. Kaman Rexhep Lumani

137. Kastriot Preng Prenga

138. Kastriot Myslum Senka

139. Kastriot (Kaso) Mehmet Dida

140. Klodjan Shaban Çela

141. Kristo Haki Horanlli

142. Kristo(Klodian) Maliq Ymeraj

143. Kujtim Luk Dema

144. Laert Miltjadh Niko

145. Lavderim Nazmi Xeba

146. Leonard Ali Meni

147. Leonard Skender Merko

148. Leonard Vasil Leço

149. Lorik Gezim Krasniqi

150. Luftar Fetah Xhafa

151. Lulezim Guri Zotaj

152. Lulezim Kujtim Baxhia

153. Lusiano Feti Rexha

154. Mariglen Nikoll Hysenaj

155. Marjoldo Dali Nela

156. Medi Enver Myftaraj

157. Miklovan Maksim Kuka

158. Namik Ymer Beqiraj

159. Niko Hetem Dula

160. Nustret Novruz Alizoti

161. Oltion Vladimir Gjini

162. Orlin Goranov Kaltakchiev

163. Petraq Haris Malaj

164. Petrit Teki Baço

165. Qemal Nexhip Vrenozi

166. Ramadan Serian Basha

167. Renaldo Myzalim Latifi

168. Renato Mehmet Mneri

169. Resul Izet Ismailaj

170. Rexhep Dane Rabija

171. Saimir Isni Allaraj

172. Shaban Fatmir Saliaj

173. Shefki Hamit Lusha

174. Shpetim Laver Sinaj

175. Sokol Yzeir Faskaj

176. Sokol Beshir Memushaj

177. Steljo Abedin Ismailati

178. Taip Hysni Xhafa

179. Taulant Jemin Dybali

180. Vasil Spiro Balliu

181. Vasil Kozma Nune

182. Viri Hodo Shakaj

183. Vullnet Miftar Aliraj

184. Xhuljano Bujar Bullari

185. Zani Ramadan Balla

186. Ali Ramazan Almeta

187. Artur (Tiamiz) Feim Spaho(Filipi)

188. Astrit Ferit Nika

189. Fatbardh Lek Fjokeja

190. Fran Simon Caka

191. Gani Ibrahim Rama

192. Gentjan Shaban Nezaj

193. Juri Mustafa Muca

194. Kastriot Rexhep Hajdini

195. Nik Rrok Gjonikaj

196. Shkelzen Niman Hajdaraj

197. Vladimir Adem Ademi

198. Ylber Qemal Zyberi

199. Adorjan Ndoc Loci

200. Egeralt (Aldo) Ramadan Mziu

201. Gerald Xhemal Bilimani

202. Hasan Ramazan Sula

203. Adrian Fatbardh Brata

204. Agron Hlit Ahmetaj

205. Agron Qazim Kurti

206. Alban pellumb Qira

207. Alfred Lili Naco

208. Altin Nike Saka

209. Arjan Ibrahim Boka

210. Arsen Astrit Coraj

211. Astrit Hider Zguri

212. Atogrel Flamur Meta

213. Avni Rizvan Tola

214. Bashkim Hyse Mema

215. Besnik Sadik Manka

216. Bledar Arben Cupi

217. Blerim Idriz Murati

218. Dritan Agim Uka

219. Dritan Idriz Murati

220. Edmir Ibrahim Luka

221. Edmon Avni Nezaj

222. Edmon pellumb Gjona

223. Edmond Sabah Matja

224. Eduart Gjovalin Saka

225. Elsi Deli Disha

226. Elton Haki Shera

227. Erald Sadri Bami

228. Erjon Isuf Kallmeti

229. Fatjon Petrit Kamberi

230. fatjon Shefki Koxha

231. Fogert Skender Haka

232. Gazmir Ndrec Gjokeja

233. Glodjan Haki Dervishi

234. Ilir hajdar kaja

235. Ilmi hamid Koçi

236. jetmir mentor Hida

237. kastriot Xhavit Likja

238. Marius Myftar Ali

239. Mirsen Nefail Zacellari

240. Muharrem Sejfulla Zalla

241. Nik Lek Vatnikaj

242. Nilson Gjin Gega

243. Pellumb Fadil Boja

244. Petrit(Pashk) Dode Gega

245. Robert Bajram Doku

246. Roland Ibrahim Mesi

247. Selim Sali Çerpja

248. Tomorr Zaim Peposhi

249. Xhevdet Bajram Caca

250. Xhevalin Pjeter Gjokeja

251. Lulezim Hamza Hoxha

252. Alfons Luan Çavoli

253. Armand Mevlan Mevlani

254. Afrim Mustafa Kapllani

255. Altin Besnik Luca

256. Artur Bislim Nikoçi

257. Flobenc Ferdinant Kurti

258. Arif Ferfi Arifi

259. Adil Ismet Mersinllari

260. Alban Artur Mane

261. Aleks Agron Dushku

262. Andrea Zeqo Potka

263. Bajram Fatos Hoxha

264. Bujar Kosta Goskova

265. Danjel Sokrat Kamberllari

266. Dionis Miltiadh Vina

267. Dorian Edmond Sako

268. Engjell Ali Ajasllari

269. Eraldi Kujtim Zenuni

270. Ervis Irfan Podgorija

271. Fabjon Zeni Selami

272. Gevi Agron Osmanllari

273. Gramos Vasfi Matraku

274. Mario Andon Tepexhiku

275. Erjon Sadik Tarelli

276. Marsel Gjergji Frasheri

277. Mikel Roland Çycllari

278. Niko Hamit Medolli

279. Olger Bashkim Plasa

280. Sajmir Gjergji Liçë

281. Seli Robert Dajo

282. Shpetim Gjergji Nazari

283. Shpetim Shkelqim Qemalaj

284. Teodor Janaq Grazhdani

285. Vladimir Abedin Furtuna

286. Aldo Rexhep Sulejmani

287. Aleksander Skender Ramazani

288. Almi Shkelqim Kryemadhi

289. Altin Adem Topi

290. Arben Ahmet Memolla

291. Arlind Bajram Llalla

292. Armando Sinan Canaj

293. Artan Agim Metani

294. Arif Spiro Mance

295. Astrit Junuz Gaxhja

296. Barim Islam Flora

297. Besmir llazar Shurdhaqi

298. Besnik Xhemal Kaziu

299. Bledar Perparim Mece

300. Dardan Fiqeri Koci

301. Dashi Hekuran Kamberi

302. Ervin Besim Dervishi

303. Ervis Shaban Lami

304. Ferdinant Kamber Kamberaj

305. Ferit Imer Disha

306. Gentian Petrit Bakiasi

307. Gerti Myftar Hoxha

308. Gezim Hasan Daka

309. Hendri Nuredin Shera

310. Haziz Tafik Xhyra

311. Igli Ylli Dervishi

312. Izet Rrapush Ymeri

313. Jetmir Preng Ndoj

314. Julian Agim Xhaferaj

315. Klodian Fatmir Spahiu

316. Kelmend Dergut Kruja

317. Ledion Besnik Lato

318. Leonard Kujtim Cela

319. Marjon Hysen Xhafa

320. Moisi Memo Cunaj

321. Muhamet Sadik Kraho

322. Perparim Selman Meli

323. Rigert Kudret Memaj

324. Robert Xhevahir Haderi

325. Sami Ramis Ibraliu

326. Spiro Edmond Gjini

327. Xhevdet Osman Banushi

328. Fadil Agron Tuzi

329. Art Sabah Hoxha

330. Dashamir Zeqir Mane

331. Eduarto(Sokol) Reif Krasniqi

332. Arian Pëllumb Belishova

333. Elio Gezim Bedulla

334. Agim Shaban Kolgjini

335. Ali Xhevid Face

336. Anxhelo Spartak Dollaku

337. Agron Vath Arapi

338. Almir Fatmir Seitaj

339. Alkjant Ilir Neziri

340. Ardian Ndre Cukaj

341. Albert Ismail Hilaj

342. Albi Agim Shtylla

343. Albi Bashkim Joca

344. Arben Sali Cerpja

345. Arjan Enegjell Zaimi

346. Armand Serjan Murati

347. Armando Skender Murati

348. Armando Zaim Selimllari

349. Artur Fatmir Prollo

350. Artur Zeqir Musai

351. Astrit Ramadan Zharri

352. Astrit Skender Kasa

353. Aurel Rexhep Xhani

354. Bashkim Ramazan Joca

355. Besim Rexhep Hajdaraj

356. Besnik Hazis Shera

357. Besnik Ymer Bajrami

358. Bledar Arben Toska

359. Bledar Meleq Muska

360. Bledar Mehmet Tahiri

361. Blerdi Pellumb Kovaçi

362. Bruno Sulejman Terihati

363. Bujar Abaz Hoxha

364. Bujar Xhemail Leka

365. Dashamir Mehmet Bylyku

366. Dashamir Ramazan Qershori

367. Denis Agim Qyrfyçja

368. Denis Luan Koco

369. Edison Bato Shyti

370. Edmond Besnik Bermuca

371. Edmond Preng Marku

372. Eduart Seit Begeja

373. Egli Xhevahir Maloku

374. Elis Gezim Ademi

375. Elmaz Feim Gjepali

376. Emiljan Spiro Qeraca

377. Erjon Sadik Tafilaku

378. Ervin Ismail Peca

379. Faik Festim Baja

380. Fatjon Bajram Hoxha

381. Fatmir Xhelal Alla

382. Flori Hysen Kuqja

383. Florian Bardhyl Gremi

384. Françesko Stefan Selishta

385. Gentian Petrit Lici

386. Gentian Hysen Gaxha

387. Gazment Selman Lleshanaku

388. Gezim Avni Xhepexhiu

389. Gëzim Xhevdet Rrapa

390. Gzim Stak Prendi

391. Ilir Zija Mema

392. Isak Shefki Alla

393. Ismail Muharrem Nuredini

394. Jetmir Hysen Hoxha

395. Juljan Ilirjan Bushati

396. Juljan Shefqet Firanji

397. Klauden Pëllumb Muçogllava

398. Klaudi Avdi Myftari

399. Klodian Kujtim Azizaj

400. Kujtim Ibrahim Qazimi

401. Laert Servet Hysa

402. Laurian Rexhep Malko

403. Lulezim Hamit Lloti

404. Lulezim Shefit Berdellima

405. Lulzim Mahmut Cela

406. Marsel Qerim Abedini

407. Martin Mark Tusha

408. Mesuli Çelnik Masati

409. Mirel Skender Joca

410. Muhamet Shkelqim Bibi

411. Odise Shpetim Alinj

412. Olsi Nevruz Zharri

413. Olsian Ali Ciku

414. Perparim Banush Luzi

415. Pren Engjell Bushaj

416. Qemal Gani Lluka

417. Renis Zija Kapaj

418. Reshat Xhevit Zekthi

419. Rexhep Dervish Likdeda

420. Sami Ismen Koka

421. Shkelzen Fatmir Alla

422. Toni (Arben) Sadi Kreci

423. Urim Ramazan Haka

424. Vezir Tafil Shehu

425. Viron Muharrem Robaj

426. Edmond Filip Poci

427. Ermir Mustafa Idrisllari

428. Kastriot Enver Hyseni

429. Leonidha Gligor Klemo

430. Rahim Tomor Mema

431. Vangjel Spiri Kromidha

432. Ajas Alush Lile

433. Altin Abedin Sakaj

434. Luan Pellumb Merkohasani

435. Alfred Perparim Baco

436. Gentjan Gezim Hasa

437. Halil Can Hysenukaj

438. Mirjan Gani Curri

439. Pilo Musa Zanaj

440. Edison Haxhi Rexho

441. Nevzat Dino Metushaj

442. Xhuliano Edmond Muka

443. Shpendi Abedin Hoxhaj

444. Arsen Agron Selimaj

445. Lisjen Lirim Aliraj

446. Gazmend Sheref Merkaj

447. Albano Sheref Merkaj

448. Jurgen Besnik Memaj

449. Adi Leonard Çanaj

450. Gjon Nuredin Zenelaj

451. Valtor Metush Cala

452. Artur Ali Popa

453. Lista pwr zonwn Shkodrws

454. Abdyl Byrhan Çanga

455. Agron Riza Prela

456. Agron Tahir Sinani

457. Alban Nikoll Donaj

458. Albert(Ferdinand) Ded Mikeli

459. Aldo Angjelin Ukaj

460. Alfred Mark Lleshaj

461. Alfred Ramazan Balloku

462. Amarildo Art Brahimi

463. Anton(Ndue)Prend Toli

464. Arben Besim Metaj

465. Arben Vathe Hida

466. Arber Rustem Arifaj

467. Arben Ndue Pemaj

468. Artur Xhemal hasaj

469. Arnold Bardhok Kola

470. Avni Bajram Kuçaj

471. Bajram Medi Islamaj

472. Bardhok Nikoll Prenga

473. Bardhok Gjon Perndoi

474. Besnik Jemin Tobli

475. Besnik Zef Frroku

476. Bledar Mark Bardhi

477. Çup (Frrok) Ndue Ndoj

478. Dashamir Marash Prroj

479. Ded Prek Marku

480. Dede Lulash Tonaj

481. Dorjan Adem Idrizaj

482. Donatel Dod Dodaj

483. Donaldo Ardian Mirashi

484. Eduartd Bexhet Sinanaj

485. Elvis Hasan Kaziu

486. Ergys Ferid Nikshiqi

487. Erjon Mhill Bitri

488. Faik Petrit Bajrami

489. Fatjon Nuri Loca

490. Fatmir Dalip Hasanaj

491. Fatmir Llesh Ndreca

492. Fatmir Sadik Haxhiq

493. Florim Hajrullah LLadrovci

494. Florjan Pal Balashi

495. Frederik Frrok Lekgjonaj

496. Gazmend Muhamet Brahimi

497. Genc Mustafa Logu

498. Gentjan Pjeter Gjegjaj

499. Gerald Aleksander Gjinaj

500. Gjin Mark Lushi

501. Gjon Mark Ndreca

502. Gjon Pem Gazulli

503. Gjon Nik Marashi

504. Gjovalin Pal Kola

505. Hajri Ramiz Mamica

506. Hil Pal Marku

507. Ilir Hamdi Zyberi

508. Izmir Abdullah Hebovija

509. Izmir Shukri Muja

510. Jurgen Ferhat Muho

511. Klaudio Frano Abdija

512. Kleo Pjeter Gjinkola

513. Klodjan Pjeter Mhilli

514. Klodian Hajri Osmani

515. Kol Gjergj Rregji

516. Kreshnik Eljaz Bekteshi

517. Kristjan Gjovalin Marashi

518. Latif Brahim Salja

519. Lek Pjeter Vonaj

520. Luan Ndre Kolici

521. Majdel Ruzhdi Husa

522. Maliq Dilaver Lika

523. Maliq Tahir Ramaj

524. Mariglen Ilmi Ahmetaj

525. Mariglen Ylli Ahmetaj

526. Mario Zef Gjonaj

527. Mark Nikoll Ndou

528. Mentor Ded Lekgjonaj

529. Mikel Ded Gjonaj

530. Mondi Mark Gjoka

531. Nadir(leon) Lazer Shiroku

532. Nandi Kujtim Lleshi

533. Ndoc Mark Gjoni

534. Ndriçim Ismail Xhepa

535. Ndue Frrok Kola

536. Nikol Zef Koca

537. Nikoll Zef Prenga

538. Odisjen Fari Sakollari

539. Pandeli Harrille Ciko

540. Pashk Ndoc Gjergji

541. Pashk Kujtim Gjoni

542. Pashuk Gjon Pjetrushi

543. Paulo Gjon Shyti

544. Paulin Zef Kalthi

545. Pavlin Gjergj Pergjegaj

546. Pavlo Tom Pellumbi

547. Pellumb Mark Shpati

548. Pjeter Lazer Babaj

549. Pjeter Fran Kokaj

550. Pjeter Zef Marashi

551. Qemal Zenel Kuqi

552. Qerim Seit Kolgjini

553. Rades Shkelqim Musa

554. Rajmond Vlash Prenga

555. Ritvan Nuri Kuqi

556. Rudolf Rrok Deda

557. Sami Bahtir Vitija

558. Sabah Sali Çekaj

559. Sabri Haxhi Ara

560. Sadik Bajram Curraj

561. Sander Ndreke Krypa

562. Shkelqim Ismail Qerimi

563. Sokol Dede Marku

564. Tome Mark Shyti

565. Vasel Lush Koçeku

566. Vladimir Haxhi Papaj

567. Xhevahir Shefqet Ahmetaj

568. Zamir Avdi Puka

569. Zef Prel Qetaj

570. Zenel Mustafa Lika

